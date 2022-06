Zdroj: TASR/Michal Svítok SVET O SLOVENSKU: Dvojica slovenských zlodejov vyvádzala v Rakúsku Muži sa na prenajatom aute vybrali kradnúť v obchodoch v rakúskom Štajersku, polícia ich zadržala pri čine. 17. jún 2022 rbt Svet o Slovensku

17. jún 2022 rbt Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Dvojica slovenských zlodejov vyvádzala v Rakúsku Muži sa na prenajatom aute vybrali kradnúť v obchodoch v rakúskom Štajersku, polícia ich zadržala pri čine.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Dvojica profesionálnych zlodejov zo Slovenska sa vybrala do rakúskeho Štajerska kradnúť elektroniku. Polícia ich vďaka pozorným zamestnancom obchodu zadržala v mestečku St. Lorenzen. „Jeden z mužov pri zatýkaní kládol odpor a zranil policajta,“ informuje rakúsky denník Kronen Zeitung.

Upravená taška

Muži, 32-ročný a 21-ročný Slovák, si na lúpežnú výpravu do susednej krajiny prenajali auto. Pri prvej zastávke v meste St. Lorenzen sa im spočiatku darilo.

Vďaka špeciálne upraveným nákupným taškám sa im podarilo z obchodu nepozorovane vyniesť niekoľko kusov elektroniky.

Zdalo sa im to málo, preto sa po odložení lupu do kufra automobilu do obchodu vrátili. „Vzbudili tým pozornosť zamestnancov, ktorí zalarmovali políciu,“ informuje denník. Policajti zlodejov zatkli pri pokuse o útek priamo pred obchodom.

Známa firma

Mladší z lupičov pri zatýkaní kládol odpor. Kopal okolo seba, váľal sa po zemi, ale utiecť sa mu nepodarilo. „Zasahujúcemu policajtovi spôsobil kriminálnik ľahké zranenie, ale tomu sa napokon poradilo muža zadržať,“ uvádza rakúsky denník.

Starší z dvojice Slovákov bol pre miestnu políciu známa firma. Po viacerých krádežiach v Nemecku a v Rakúsku mal u susedov zakázaný pobyt. Policajti zároveň v aute objavili plynovú pištoľ aj s nábojmi.