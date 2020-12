29. december 2020 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Deportujú k nám dve beštie. Chceli zabiť vlastnú dcéru

Je to naozaj mrazivý príbeh plný predsudkov, nenávisti, sexu i túžby po krvi. Afgánska dievčina utiekla na Slovensko a stala sa židovskou pornoherečkou. Otec ju chcel za to zabiť.

Britský portál Dailymail píše, že britský súd vyhovel žiadosti slovenských orgánov a vydá na Slovensko dvoch Afgáncov, ktorí chceli zavraždiť neposlušnú dcéru jedného z nich.

Khadija (27) sa totiž rozhodla začať nový život s novým manželom a kariérou v pornobiznise práve na Slovensku.

Kariéra v pornopriemysle

Vraždy zo cti sa stále vyskytujú v niektorých konzervatívnych moslimských kruhoch. To je prípad aj Mohammeda Patmana (55), ktorý sa rozhodol zabiť svoju neposlušnú dcéru. O pomoc požiadal aj Darya Safiho (50).

„Obaja sa pokúsili zavraždiť Khadiju, pretože podľa nich zneuctila rodinu. Dôvodom bol jej výber manžela, konvertovanie z islamu na judaizmus a výber novej práce,“ uvádza Dailymail.

Tou novou prácou by zrejme nebol nadšený žiadny otec, aj keď by svoju dcéru nechcel rovno zabiť. Khadija sa totiž rozhodla spolu so svojím manželom venovať pornopriemyslu a sama sa aj postavila pred kameru ako pornoherečka.

„Presťahovala sa aj so svojím manželom na Slovensko už pred tromi rokmi a pomáha mu v jeho erotickom biznise, kde aj sama pracuje,“ dodáva Dailymail. Či je jej manžel Slovák, nie je jasné. Pár však pred príchodom na Slovensko žil nejaký čas v Rakúsku.

Vražda za 50-tisíc

Rozzúrený otec sa vydal dcéru hľadať na Slovensko a to niekoľkokrát v rokoch 2018 a 2019.

„Mal sa stretnúť s Ramazanom Kalandarom a požiadať ho o pomoc. Chcel nájsť niekoho, kto by vedel Khadiju nájsť, sledovať, odfotiť a napokon vylákať na vhodné miesto. Tam by ju mohli uniesť a zabiť,“ píše britský portál.

Za túto službu ponúkol otec odmenu 50-tisíc eur. Dailymail dodáva, že o sledovaní mladej Afgánky na slovenskom území existujú aj konkrétne dôkazy.

„Slovenská vláda požiadala o vydanie Patmana a Safiho z Veľkej Británie,“ uvádza portál. Obaja Afgánci sa najprv vzpierali a obávali sa, že na Slovensku by mohli dostať doživotie. Sudkyňa však rozhodla, že britské úrady oboch Afgáncov vďačne odovzdajú slovenským justičným orgánom.

