SVET O SLOVENSKU: To je NÁPAD! Šikovná finta na zákaz predaja v obchodoch

České médiá si všímajú, že slovenské hypermarkety môžu predávať potraviny, ale zákazníci si nesmú kúpiť vedľa vystavený spotrebný tovar. Niektorí sa však už pohotovo vynašli.

Zdroj: TASR/František Iván

Potraviny a drogéria áno, kuchynské potreby, batérie či vianočné ozdoby už nie. Takto funguje predaj v slovenských obchodoch počas aktuálneho lockdownu.

Zákazníci aj obchodníci to považujú za absurdné a niektorí už prišli na to, ako tento zákaz obísť. V Česku sa s tým trápiť nemusia.

Len to nevyhnutné

Český portál novinky.cz si všíma zvláštnu realitu slovenských obchodov, v ktorých si ľudia môžu nakúpiť len potraviny, drogériu a potreby pre domáce zvieratá.

„V hypermarketoch po celom Slovensku sú páskou oddelené regály s hračkami, elektronikou, kuchynskými potrebami, oblečením, ale aj s vianočnými potrebami,“ píšu novinky.cz.

Portál vysvetľuje, že je to výsledok nariadenia hlavného hygienika, podľa ktorého sa počas lockdownu môže predávať len tovar nevyhnutný na uspokojenie nevyhnutných životných potrieb.

„Je to úplne nelogické. Ak by som si chcel v obchode kúpiť gule na stromček, tak nemôžem, aj keď ich mám rovno pred pred sebou,“ citujú novinky.cz Tomáša z Bratislavy. Nespokojný spotrebiteľ tvrdí, že v tomto opatrení nevidí žiadny zmysel.

Šikovná finta

Lenže ľudia sa vždy dokážu vynájsť a tak to je aj v tomto prípade. Portál prináša slová pokladníčky jedného slovenského hypermarketu. Uvádza, že má prísny zákaz nablokovať tovar, ktorý sa nesmie predávať. Lenže o kúsok od nej to už nikto nerieši.

„Ak sa zákazník natiahne cez pásku, vezme si zakázaný tovar a potom prejde k samooblužnej pokladni, tak mu v tom nedokážeme zabrániť,“ priznáva predavačka.

Tento rozporuplný zákaz predaja vznikol ako reakcia na sťažnosti menších obchodníkov, ktorí museli zatvoriť svoje prevádzky s nepotravinovým tovarom.

Nepáčilo sa im, že hypermarkety môžu aj naďalej predávať to, čo oni už nie, hoci to logicky vyplýva z ich širokého sortimentu. Česi to vyriešili inak.

„V Česku vláda tento problém vyriešila tak, že nechala otvorené všetky obchody bez ohľadu na sortiment… reštaurácie a hotely sa zavrú, ale dostanú kompenzáciu sto percent miezd a odvodov,“ píšu novinky.cz.

