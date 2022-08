Zdroj: TASR/Roman Hanc SVET O SLOVENSKU: Výpadky výroby, zadlžovanie a energie na prídel. Čo všetko nám hrozí? Ratingová agentúra Moody's zhoršila výhľad pre slovenskú ekonomiku. Najväčším rizikom je zastavenie dodávok plynu z Ruska. 8. august 2022 rbt Svet Svet o Slovensku

8. august 2022 rbt Svet Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Výpadky výroby, zadlžovanie a energie na prídel. Čo všetko nám hrozí? Ratingová agentúra Moody's zhoršila výhľad pre slovenskú ekonomiku. Najväčším rizikom je zastavenie dodávok plynu z Ruska.

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Známa ratingová agentúra Moody's varovala, že náhle zastavenie dodávok plynu z Ruska by malo pre Slovensko nepríjemné dôsledky.

Sme závislí

Energia by musela byť na prídel, čo by spôsobilo vážne problémy v priemyselnej výrobe. Výrazne by sa tak zvýšilo riziko prepadu hospodárska a životnej úrovne.

Agentúra v predchádzajúcich dňoch zhoršila výhľad na „negatívny“ pre tri štáty EÚ. Okrem Slovenska hrozí horší rating aj Česku a Taliansku. „Slovenská ekonomika je mimoriadne citlivá na náhle prerušenie dodávok energií,“ varuje Moody's.

Prosperita krajiny je výrazne závislá na vývoze tovarov a služieb do zahraničia, najmä v rámci EÚ. Ruský útok na Ukrajinu zhoršil hospodársku situáciu v celej Európe.

V dôsledku toho Moody's aj bez prerušenia dodávok plynu odhaduje, že „slovenská ekonomika v tomto roku vzrastie iba o jedno percento“ a budúci rok to nebude oveľa lepšie.

Negatívny výhľad

Dovoz z Ruska tvorí 57 percent spotreby energií na Slovensku. Je to vyše dvojnásobok oproti priemeru všetkých krajín EÚ. Vláda sa snaží závislosť znížiť o dve tretiny najmä nákupom skvapalneného plynu a dovozu cez potrubie z Nórska.

Náhle zatvorene kohútikov v Rusky by malo aj dlhodobé dôsledky. „Zníženie výroby by negatívne ovplyvnilo verejné financie, znížilo príjmy štátu a vyvolalo potrebu ďalších vládnych výdavkov na podporu ekonomiky,“ varuje Moody's. Výsledkom by bolo vyššie zadlženie krajiny.

Negatívny výhľad ratingu štátu je varovaním pred jeho znížením. K tomu by došlo v prípade, ak by sa riziká, o ktorých agentúra hovorí, naozaj naplnili. Čím vyšší rating krajina má, tým lacnejšie si dokáže požičiavať peniaze na financovanie štátneho dlhu.