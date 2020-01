24. január 2020 Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Láska medzi Židovkou a dozorcom v Auschwitzi láme srdcia

Keď príslušník SS uvidel vystúpiť zo židovského transportu krásnu Helenu, zamiloval sa na prvý pohľad. Neskôr jej zachránil život. Nebol však žiadny anjel…

Ľudia sa neubránia láske ani na takom strašidelnom mieste, akým bol koncentračný tábor Auschwitz. Ľúbostný vzťah medzi dvoma väzňami sa ešte dal predstaviť, hoci bol tiež porušením pravidiel a milenci mohli skončiť v plynovej komore.

Ale láska medzi dozorcom a väzenkyňou bola prakticky nemysliteľná. A predsa sa stala. Dnes je z tohto príbehu dokument i svetovo úspešná opera. Hlavnými aktérmi v roku 1942 boli slovenská Židovka Helena Citrónová a rakúsky príslušník SS Franz Wunsch.

Dojemný príbeh

Britský portál Financial Times približuje, ako sa z príbehu lásky Heleny a Franza stal námet na operu: “Keď pôvodom thajský skladateľ Somtow Sucharitkul prvýkrát uvidel dokument BBC o Auschwitzi, okamžite ho silno zasiahol rozhovor slovenskej väzenkyne o jej vzťahu s nacistickým dozorcom.” Umelec okamžite vycítil, že toto by bol skvelý námet pre operu a čoskoro napísal libretto. Neskôr sa pridala aj hudba a opera Helena Citrónová je na svete.

Helena v britskom dokumente opísala celú lásku s rakúskym nacistom, ktorá bola od začiatku do konca ako z iného sveta. Franz vraj úprimne nenávidel Židov a rozhodne to nebol žiadny ľudomil. Viacerí svedkovia po vojne vypovedali, že osobne vhodil do plynovej komory Cyklón-B, ktorý uväznených Židov otrávil. Lenže keď uvidel z jedného transportu vystúpiť krásnu Helenu zo Slovenska, okamžite sa na prvý pohľad zamiloval.

Helena bola priradená na ťažké práce s tehlami. Raz sa jej naskytla príležitosť vymeniť si identitu s mŕtvou väzenkyňou, a to sa jej stalo osudným. Dozorcovia ju prekukli a dostala trest smrti. Vďaka nesmiernej náhode sa tesne pred smrťou dostala ešte k Franzovi a ten sa postaral, aby jej trest zrušili. Zakrátko jej začal posielať lístočky s vyznaniami lásky.

Nemožná láska

Helena sa podľa vlastných slov najprv jeho citom bránila. Bol to predsa obávaný a nenávidený dozorca. Neskôr však podľahla. Presvedčilo ju aj to, že Franz pomohol zachrániť pred plynovou komorou jej sestru. S nacistom nadviazala aj intímny vzťah, hoci spočiatku to vraj brala skôr ako prostriedok na záchranu života.

Franz sa po vojne za svoje nacistické zločiny zodpovedal pred súdom vo Viedni. Aj tam sa hovorilo o jeho vzťahu s Helenou. On sám uviedol, že ho táto láska úplne zmenila. Či to však bola pravda, alebo len účelové tvrdenie, aby sa vyhol trestu, nevedno. Faktom je, že ich vzťah už po vojne nepokračoval. Teraz však ožil na divadelných doskách. “Opera Helena Citrónová mala minulý týždeň premiéru v Bankoku so súhlasom veľvyslancov Nemecka a Izraela v Thajsku,” uzatvára Financial Times.

