14. október 2022 rbt Svet Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Káčer nevylúčil, že Rusko nás môže zatiahnuť do vojenského konfliktu Minister zahraničných vecí neočakáva rozšírenie vojny na Ukrajine, ale upozorňuje, že niektoré strategické ciele sú blízko slovenských hraníc.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Káčer neočakáva, že vojna na Ukrajine sa ďalej rozšíri. Nevylúčil však, že krajiny ako Slovensko by pre vojenskú pomoc mohli by bezprostredne vtiahnuté do konfliktu.

Vojna je za rohom

„Môže sa to stať. Niektoré strategické ciele sú blízko nás. Napríklad letecká dráha v Užhorode je 500 metrov od slovenských hraníc,“ povedal minister v rozhovore pre Die Presse. Zároveň však upozornil, že útok na členskú krajinu by bol útokom na celé NATO, a to si Rusko nedovolí.

Káčer pripomenul, že konvenčné ruské sily nie sú dostatočné ani na to, aby splnili pôvodné ciele invázie na Ukrajinu. „Dokonca strácajú územia, ktoré už predtým dobyli,“ dodal.

Ako ukončiť vojnu?

Podľa slovenského ministra existuje jednoduché mierové riešenie. „Rusko prestane útočiť a stiahne svoje jednotky z Ukrajiny. Neviem si predstaviť, že by sme Ukrajinu tlačili do iného diplomatického riešenia,“ povedal Káčer.

Česi a Slováci si už v Mníchove v roku 1938 zažili, čo to znamená, keď o osude ich štátu rozhodujú iní. „Svet sa rozhodol, že sa máme podriadiť Hitlerovi a nájsť diplomatické mierové riešenie,“ pripomenul minister. Vojnu to aj tak nezastavilo.

Minister Káčer zároveň poprel fámy o tom, že by USA chceli v Sliači vybudovať vojenskú základňu. „Američania sú naši spojenci, tak ako ostatné štáty NATO. Sme veľmi vďační, že nám pomáhajú posilniť našu obranu,“ dodal.