Zdroj: TASR/Martin Baumann SVET O SLOVENSKU: Krčméry a spol. čelia drsným útokom: Sú agresori duševne chorí? Vladimír Krčméry v Českej republike vysvetľoval, čím všetkým si musí prechádzať a čo všetko zažíva. 3. november 2021 Monika Hanigovská Svet o Slovensku

3. november 2021 Monika Hanigovská Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Krčméry a spol. čelia drsným útokom: Sú agresori duševne chorí? Vladimír Krčméry v Českej republike vysvetľoval, čím všetkým si musí prechádzať a čo všetko zažíva.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Česká redakcia si u nás všíma silné hnutie odporcov proti očkovaniu, a preto si do redakcie pozvala odborníka na tropické choroby, Vladimíra Krčméryho. Ten svojou otvorenosťou priam šokoval, a to hneď niekoľkokrát.

„U nás si ľudia myslia, že keď viac čítajú, tak budú múdrejší, ale to je veľký omyl. Môžete si kúpiť knihy, internetové stránky, sto počítačov, ale nie zdravý sedliacky rozum,“ povedal hneď zostra pre CNN Prima NEWS.

Slovensko je podľa jeho slov asi jediná krajina, ktorú pozná, kde sa prejavuje polarizácia aj v úplne jasných témach.

„Pripomína mi to akoby opozícia tvrdila, že čierna farba je zelená, a koalícia by obhajovala, že zelená je zelená. Je to tak, že časť opozície využila túto agendu,“ zabŕdol do politiky.

Neočkujú sa, lebo…

A prišlo na ešte priamejšie slová. „Tí opoziční politici nie sú nezaočkovaní preto, že sú proti tomu (očkovaniu proti COVID-19, poz. red.), ale chcú predčasné voľby. Tomu podriadili stratégiu a aj keď to stojí životy príbuzných, tak budú stále zdôrazňovať len isté problémy,“ dodá s ťažkým srdcom a prízvukuje, že „dobré obdobie“ sme mali počas prvej vlny, keď opozícia súhlasila s vládnymi návrhmi na boj proti nej. Tie časy sú však podľa jeho slov už dávno preč.

Čo sa mu „páči“ na mafiánoch

Slovenský infektológ otvorene rozpráva o tom, ako odporcovia vakcinácie postávajú pred jeho domom, nosia zbrane, slovne ho napádajú a že niektorí z nich trpia poruchami duševného zdravia.

No ešte predtým ich porovná s mafiánmi, keď sa vracia v myšlienkach do obdobia, keď žil v Taliansku, kde pôsobili tri mafiánske rodiny. „A čo sa mi na ich pôsobení „páčilo“, je, že nikdy do sporov nezahŕňali rodinných príslušníkov. Keď už, tak bojovali len medzi sebou. A to by som očakával aj od antivaxerov. Ak chcú, tak nech s nami diskutujú,“ vyzýva Slovákov z českej redakcie.

„Aj som ich pozval, aby prišli na Slovenskú zdravotnícku univerzitu, ktorá je dnes baštou epidemiológie, a tam sa zídeme vo veľkej posluchárni… Prišli iba traja,“ dodal.

Krčméry opisuje, ako ho napádajú. Trápia niektorých z nich snáď poruchy zdravia? Článok pokračuje na druhej strane.

Zdroj: Dnes24.sk