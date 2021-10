Zdroj: TASR/Jaroslav Novák , TASR/AP , TASR/Jakub Kotian SVET O SLOVENSKU: Z politiky prišiel podľa Radičovej SVRAB. Kto je prostitútka a kto chlap? Iveta Radičová sa zostra pustila do diania na Slovensku. U našich susedov sa vyznala, ako to tu podľa nej vyzerá! 27. október 2021 Monika Hanigovská Svet o Slovensku

27. október 2021 Monika Hanigovská Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Z politiky prišiel podľa Radičovej SVRAB. Kto je prostitútka a kto chlap? Iveta Radičová sa zostra pustila do diania na Slovensku. U našich susedov sa vyznala, ako to tu podľa nej vyzerá!

Akým smerom sa bude vyvíjať Slovensko a s čím bude zápasiť? Na túto horúcu tému odpovedala pre českú redakciu bývalá predsedníčka vlády Iveta Radičová. Tá zároveň priznala, z čoho má veľký strach a že vládu čakajú časované bomby.

Ľudia už neveria

Radičová pre CNN Prima NEWS vykreslila atmosféru, ktorá u nás podľa nej panuje, pričom to zhrnula hneď rázne do konkrétneho príkladu.

„Vyše 100 ľudí vo vysokých funkciách je obvinených z korupcie, pričom 26 z nich sa priznalo. A to vo vysokých funkciách – prokuratúra, súdy, polícia. A teraz bežný občan vidí, kto všetko kradol. Čo si povie?,“ pričom si aj sama odpovedá.

„Je asi jedno, kto mi vládne, keď všetci kradnú. Tí si tam dosadili svojich, aby sa mohlo kradnúť, hentí si zase dosadia svojich,“ myslí si o zmýšľaní našich občanov, no zároveň dodáva, že ľudia už nikomu neveria – až na určitú skupinu ľudí. „Po prvé preto, že mali výhody počas ich vládnutia, po druhé preto, že už neveria v zmenu.“

Politickú situáciu opísala textom z pesničky. „Z politiky prišiel medzi ľudí svrab, neviem, kto je prostitútka a kto rovný chlap,“ a následne si neopustila poznámku. „Toto je atmosféra, ktorú súčasná vláda dostala do vienka.“

Lekcie po slovensky

Slovensko podľa nej stojí pred niekoľkými výzvami, ktoré nemožno ignorovať. „Po prvé, reforma zdravotníckeho systému… po druhé, máme výrazné regionálne rozdiely, ktoré sa prehĺbili a vyplývajú zo štrukturálnych problémov trhu práce. Čaká nás zásadná reforma trhu práce,“ pričom jedným dychom pripomína, že Slovensko patrí medzi najväčšie priemyselné spoločnosti v Európe.

„Minimálne tretina pracovných miest nebude potrebná, a ďalších 40% bude potrebovať tvrdú rekvalifikáciu, respektíve úplne novú kvalifikáciu, a ďalších 10% miest jednoducho zanikne,“ vraví bez príkras Radičová.

Učíme deti nepotrebné veci?

A potom vytkla vzdelanie. „Zhoršujú sa nám dokonca výsledky 15-ročných detí v základnej gramotnosti, teda čítaní, písaní a prírodných vedách,“ otvorene sa priznala v českej redakcii.

„Dostávam z toho husiu kožu, pretože o tom hovoríme už 30 rokov… Učíme naše deti veci, ktoré potrebovali v minulom storočí. Vôbec ich neučíme to, čo potrebujú teraz,“ dodala k obsahovej reforme vzdelávacieho systému bývalá predsedníčka vlády.

Bomby na Hegerovom stole

Podľa jej slov sa táto vláda pokúša o reštart, no neustála všetky výzvy. A ukazuje pritom priamo na Matoviča. „Aj preto, pretože predošlý premiér Igor Matovič to skutočne riadil veľmi nešťastne… Dokázal si proti sebe pohnevať všetkých. Obviňoval vedcov, médiá, intelektuálov, vlastne všetkých ako neprajníkov a neschopných. Momentálne sa to na Slovensku láme o charakter štátu a piliera právneho štátu.“

Súčasný predseda vlády má pred sebou poriadny výbušný náklad. „Na stole má niekoľko časovaných bômb v podobe reforiem, krokov a zákonov v sociálno-ekonomickej oblasti,“ prízvukuje Radičová.

A ako to reálne vidí? „Takže sa obávam, že z tých zásadných reforiem vláda nepresadí veľké zmeny, pokiaľ vôbec,“ povedala na záver v štúdiu.

Iveta Radičová pôsobila v rokoch 2005 až 2006 ako ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny. V rokoch 2010 až 2012 bola predsedníčkou vlády Slovenskej republiky, no spolu so Richardom Sulíkom odišla po kauze euroval, kedy jej doslova „povalil“ vládu.

Stiahla sa z politiky, pôsobí však ako dekanka Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy, prednáša sociológiu na BISLA a je taktiež Európska koordinátorka Európskej komisie.

Zdroj: Dnes24.sk