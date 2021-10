Zdroj: TASR/Pavel Neubauer , TASR/AP , TASR/Martin Baumann SVET O SLOVENSKU: Počas pandémie sme potopili vládu. Chýba nám žena ako Merkelová?! Slováci známkovali svoju vládu v rámci protipandemických opatrení. Pohorela na plnej čiare! 14. október 2021 Monika Hanigovská Svet o Slovensku

Slovákom sa opäť dostalo medzinárodnej pozornosti. Vedci z Jacobsovej univerzity v nemeckých Brémach, Psychologického ústavu AV ČR a Fakulty sociálnych štúdií Masarykovej univerzity zisťovali, aký postoj majú Slováci, Česi a Nemci k tejto zložitej dobe, ktorá sa spája s pandémiou.

Priniesli hneď niekoľko prekvapivých informácií, ktoré čerpali takmer od 3-tisíc respondentov.

„Zaujímalo nás, do akej miery občania vidia prínos nariadení aj pre nich samých, ako hodnotia spravodlivosť v opatreniach –⁠ či tí, ktorých epidémia najviac postihla, dostávali najväčšiu pomoc,“ uviedla Martina Klicperová z Psychologického ústavu AV ČR, ktorú ďalej cituje česká spravodajská stanica ČT24.

Odbornosť, lobisti, naše potreby

No neostalo len pri tom! Skúmali napríklad aj to, ako veľmi pociťujeme, že si vláda všíma naše potreby a záujmy a to aj v rámci celej krajiny. Zaujímalo ich aj to, či rozhodnutia spájané s koronou v rámci nášho pohľadu stoja pevne na odbornom i vedeckom základe.

Prieskum ďalej mapoval „či sú dostatočne ospravedlnené a do akej miery cítia, že opatrenia zohľadňujú záujmy vplyvných skupín a lobistov a do akej miery je súčasný pandemický núdzový stav výhodný skôr pre vládu než pre občanov,“ doplnila Klicperová.

Výsledok? Občania SR a ČR sú oveľa kritickejší voči protipandemickým opatreniam ako Nemci.

Čo konkrétnejšie ukazuje výskum? Slováci sa názorovo spojili so susedom, keď všeobecne nesúhlasili s výrokom, že najvyšší orgán výkonnej moci v štáte, teda vláda, rozhoduje na odbornom a vedeckom základe. No to si zase nemyslia Nemci, v rámci svojej vlády a preto k tomuto výroku postavili skôr nerozhodne.

