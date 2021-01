18. január 2021 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Matovič presadil testovanie. Riešia ho aj na Novom Zélande

Mnohé zahraničné médiá po celom svete informujú o druhom celoplošnom testovaní všetkých obyvateľov Slovenska. Nadšenie sa však nekoná a správy sú neutrálne.

Pretestovať všetkých obyvateľov krajiny na Covid-19 v priebehu pár dní sa odhodlala len hŕstka krajín. Okrem Slovenska to bolo aj Rakúsko, či Slovinsko, ktoré si však zvolili dobrovoľný model plošného testovania. Zopakovať túto nákladnú operáciu sa zatiaľ odhodlalo len Slovensko.

Vládna nezhoda a kritika

Zahraničné portály píšu o druhom kole slovenského celoplošného testovania neutrálne, prípadne pripomínajú kritiku expertov a komplikácie z prvého kola.

„Štyri koaličné strany sa nevedeli zhodnúť na podobe celoplošného testovania. Lekárske združenia a ďalšie zdravotnícke organizácie tento návrh kritizovali,“ píše belgický portál Sudinfo.

Pripomína, že podľa expertov by sa testovanie malo zamerať skôr na rizikové skupiny a regióny, pričom prioritou vlády by malo byť očkovanie celej populácie.

Aj novozélandský portál nzherald.co.nz si všíma slovenské plány. Obmedzuje sa na stručné konštatovanie faktov a vládne zdôvodnenie operácie.

„Slovenská vláda dúfa, že celoplošné testovanie urýchli zotavenie krajiny z poslednej vlny infekcie, umožní žiakom návrat do škôl vo februári, uľaví nemocniciam a umožní uvoľniť obmedzenia pre ekonomiku,“ píše nzherald.co.nz.

Chaotický proces

Ak by zahraniční novinári prišli osobne na Slovensko, zrejme by ich výstupy o slovenskej realite vyzerali inak. Všetci totiž uvádzajú, že na Slovensku panuje už dlhé týždne prísny lockdown s maximálne obmedzeným vychádzaním. Preplnené rekreačné oblasti v prírode, či decembrové námestia v Bratislave by ich zrejme zaskočili.

„Slovensko už pred Vianocami zaviedlo tvrdý lockdown. Jeho súčasťou je zákaz vychádzania okrem cesty do práce, na nákup nevyhnutného tovaru alebo návštevu lekára,“ píše novozélandský portál.

Belgičania zo sudinfo.be uvádzajú, že podmienky sa teraz na Slovensku pritvrdia a dospelí ľudia budú od 27. januára musieť mať pri sebe negatívny výsledok testu na Covid-19, aby sa dostali čo i len do práce.

„Prísne opatrenia voči ľuďom bez testu budú platiť až do 7. februára,“ píše belgický portál. Zároveň sa vracia k prvému októbrovému kolu plošného testovania.

„Vtedy operácia upútala medzinárodnú pozornosť a niektoré krajiny, ako napríklad Rakúsko, sa inšpirovali slovenským príkladom. V samotnej krajine však bolo testovanie kontroverzné, pretože ho sprevádzal chaos,“ dodáva sudinfo.be.

