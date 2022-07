Zdroj: pixabay.com SVET O SLOVENSKU: Medvede vraj terorizujú slovenské lesy, píšu o nás v Česku Slovensko trápia premnožené medvede. Nebezpečenstvo hrozí nielen v horách, ale aj v mestách, kde šelmy hľadajú potravu. 5. júl 2022 rbt Svet Svet o Slovensku

5. júl 2022 rbt Svet Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Medvede vraj terorizujú slovenské lesy, píšu o nás v Česku Slovensko trápia premnožené medvede. Nebezpečenstvo hrozí nielen v horách, ale aj v mestách, kde šelmy hľadajú potravu.

Počet stretov ľudí s premnoženými medveďmi na Slovensku rastie. „Na šelmu narazil už aj cyklista v Košiciach, jedno zviera sa pohybuje aj v meste Vráble,“ informuje český portál TN.

„Stál asi desať metrov odo mňa. Zľakol sa a postavil sa na zadné nohy, ale nevydal žiaden zvuk,“ hovorí o stretnutí s medveďom na lesnom chodníku neďaleko Košíc cyklista. V obľúbenej rekreačnej lokalite na tieto šelmy Košičania nie sú zvyknutí.

Pred medveďom varovalo aj mesto Vráble. Videli ho v mestskej časti Dyčka, pohyboval sa v okolí železnice. Samospráva o dravom zvierati hovorila s miestnym poľovníckym združením.

V lese radšej v skupinách

Pri pohybe v prírode by ľudia mali chodiť v skupinách, nie samostatne. Mali by zároveň robiť primeraný hluk. Ak zbadajú medveďa, mali by sa zastaviť a pomaly ustupovať.

„V žiadnom prípade medveďa neobchádzajte a neskrížte mu cestu. Ak je to možné a bezpečné, urobte fotografiu alebo iný záznam, ktorý poskytneme zásahovému tímu,“ informuje ľudí mesto Vráble.

„Medvede sú na Slovensku premnožené, ale zákonom chránené,“ informuje TN. Poľovníci ich nesmú loviť, zastreliť šelmu môže zásahový tím vo výnimočnom prípade.

V posledných rokoch medvede častejšie útočia na ľudí, vlani v lete dokonca medvedica v Liptovskej Lužnej zabila 58-ročného muža.