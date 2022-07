Zdroj: TASR/Henrich Mišovič SVET O SLOVENKU: Obchody krachujúceho nemeckého módneho reťazca sú zachránené! Koniec značky krachujúceho nemeckého módneho reťazca v Česku a na Slovensku je odvrátený. 1. júl 2022 rbt Svet Svet o Slovensku

1. júl 2022 rbt Svet Svet o Slovensku SVET O SLOVENKU: Obchody krachujúceho nemeckého módneho reťazca sú zachránené! Koniec značky krachujúceho nemeckého módneho reťazca v Česku a na Slovensku je odvrátený.

Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Obchody nemeckej módnej značky Orsay v Česku a na Slovensku sa nakoniec zatvárať nebudú. Záchrancom deväťdesiatich obchodov sa na poslednú chvíľu stala spoločnosť EMEA acquisitions, samotnú značku získa americká skupina Gordon Brothers.

„Niektorý tovar bude predávať cez platformu About You, hlavným obchodným online kanálom sa však pre tunajších zákazníkov stane módny e-shop Zoot,“ informuje český magazín Forbes.

Nemecký maloobchodný reťazec je ďalšou obeťou pandémie, ktorá tvrdo dopadla na segment s módou a podpísala sa napríklad na páde českej značky Pietro Filipi.

Problémy už od vlani

Orsay trápia existenčné problémy už od minulého roka, keď sa do bankrotu dostala nemecká materská spoločnosť. Tento rok ju nasledovala jej rakúska časť a v máji sa objavili informácie, že sa rokuje o predaji českej a slovenskej divízie.

Nový majiteľ v Česku a na Slovensku spolupracuje so skupinou CS Apparel Group, ktorá prevádzkuje napríklad obchody GAP alebo Under Armour. „Zákazníci si zmeny v kamenných predajniach v podstate nevšimnú,“ dodáva Forbes.

Menší zmätok je zatiaľ v online prostredí. Webová stránka je presmerovaná na internetový obchod About You. Niektoré tovary tam zákazníci naozaj nájdu, ale po dohode so Zoot bude od júla hlavným predajným miestom tento e-shop.

Ilustračné foto