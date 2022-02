13 Galéria Zdroj: TASR/Jaroslav Novák SVET O SLOVENSKU: Mladík Slafkovský so smrtiacou strelou je hokejovou senzáciou! Meno mladého talentu sa začalo ešte viac a rýchlejšie skloňovať v zahraničí. Médiá píšu o športovcovi ako o hokejovej senzácii, ktorej sa už čoskoro budú ponuky len tak sypať. 21. február 2022 red . Svet o Slovensku

21. február 2022 red . Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Mladík Slafkovský so smrtiacou strelou je hokejovou senzáciou! Meno mladého talentu sa začalo ešte viac a rýchlejšie skloňovať v zahraničí. Médiá píšu o športovcovi ako o hokejovej senzácii, ktorej sa už čoskoro budú ponuky len tak sypať.

13 Galéria Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský sa stal najproduktívnejším hráčom a zároveň najlepším strelcom olympijského turnaja v Pekingu.

Najužitočnejší hráč

Sedemnásťročný útočník dokázal v siedmich zápasoch nastrieľať sedem gólov a výrazne prispel k zisku bronzových medailí. Vydarené ZOH 2022 zavŕšil účasťou v All Star tíme a ziskom ocenenia pre najužitočnejšieho hráča (MVP).

Najmladší hráč pekinského turnaja nazbieral sedem kanadských bodov (7+0), rovnako ako Fíni Sakari Manninen (4+3), Teemu Hartikainen (2+5) a Kanaďan Adam Tambellini (3+4), titul kráľa produktivity mu vyniesol vyšší počet strelených gólov.

Tabuľku strelcov ovládol Slafkovský s dvojgólovým náskokom pred švédskym útočníkom Lucasom Wallmarkom (5), Manninen a Anton Lander skórovali štyrikrát.

Senzácia so smrtiacou strelou

Meno Slafkovský sa dostalo ešte viac do povedomia po celom svete. Mnohé médiá píšu o športovcovi ako o hokejovej senzácii, ktorej sa už čoskoro budú ponuky len tak sypať. „Jeho výkony na zimných olympijských hrách v roku 2022 upútali priamejšiu pozornosť skautov NHL a som presvedčený, že prekonal priepasť medzi sebou a Shaneom Wrightom, predpokladanou jednotkou vo vstupnom drafte NHL 2022,“ komentuje Cooper Godin pre Markerzone.com.

„Slafkovský má smrtiacu strelu, ktorá v spojení s jeho herným prehľadom a hokejovým IQ z neho robí nebezpečnú útočnú hrozbu pre akýkoľvek tím, proti ktorému hrá,“ dodáva Godin.

Slafkovského dokonca označil kanadský denník The National Post za nezabudnuteľného hráča. „Tínedžer, ktorý sa dostal do výberu medzi piatich najlepších hráčov v tohtoročnom drafte National Hockey League, dokončil olympijský turnaj ako najlepší strelec so siedmimi gólmi,“ pripomína denník.

Výkon mladého hokejistu, ktorého góly priniesli Slovensku bronzovú medailu, neušiel ani pozornosti našich českých susedov. Spravodajský portál iDNES.cz si všíma komentár Slafkovského, ktorý svoj úspech okomentoval slovami: „Za mesiac si nebude nikto pamätať,“ a dodáva „Medailu si budú ľudia na Slovensku pamätať naveky!“

Zdroj: Instagram.com/sportnet.sk

Zdroj: Dnes24.sk