9. jún 2022 rbt Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Porazíme hladomor? Zo Slovenska odchádzajú vagóny s ukrajinským obilím V Čiernej nad Tisou sa otvorilo prekladisko, odkiaľ sa bude železnicou voziť ukrajinské obilie do celého sveta.

Kvôli útoku na Ukrajinu hrozí v Afrike hladomor. Dôvodom je blokovanie lodí, ktoré vozia ukrajinské obilie do celého sveta, Ruskom.

Lepšie ako nič

V Čiernej nad Tisou sa preto otvorilo dávno nepoužívané prekladisko. „Ukrajinské obilie sa odtiaľ bude po železnici voziť ďalej do sveta,“ informuje česká CNN Prima NEWS.

Prvé vagóny odišli do Nemecka koncom minulého týždňa. „Železničná doprava však stále nemôže konkurovať tej lodnej. Dve sýpky naplnia jednu loď, preložiť taký náklad do vlaku by trvalo mesiac,“ upozorňuje televízia.

Problém prevozu obilia železnicou je v tom, že Ukrajina má širšie koľajnice ako na Slovensku či inde smerom na západ. Vagóny je preto nutné v Čiernej nad Tisou prekladať.

Po štyroch desaťročiach

Technológia, ktorá sa na prekladisku používa, je poriadne stará. Vzkriesiť ju po štyridsiatich rokoch pomohli ukrajinskí inžinieri. „Čudujem sa, aké je ovládanie staré, ale je zachované a poradilo sa nám ho sprevádzkovať,“ hovorí jeden z nich, Volodymyr Klepač.

Vývoz vlakmi bude v budúcnosti iba doplnkový spôsob exportu. „Na päť miliónov ton mesačne, čo bola preprava cez Čierne more, sa nedostaneme, ale tri milióny ton ročne by sme mohli dať,“ povedal Tajir Musajev, obchodný riaditeľ spoločnosti, ktorá do prekladiska v Čiernej nad Tisou investuje.

Rýchly export ukrajinského obilia do krajín severnej Afriky môže pomôcť stabilizovať ceny obilných výrobkov.

