2. jún 2022 rbt Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Vládna strana na čele s Matovičom NADBIEHA extrémistom! Zahraničné médiá si všímajú spoluprácu s extrémistickými poslancami pri schválení "protiinflačného" balíka aj presadzovaní zákazu dúhovej vlajky.

Protiinflačný balíček Igora Matoviča prešiel v slovenskom parlamente s pomocou extrémistických poslancov. „Hneď po tom predložil vládny poslanec návrh o zákaze používať dúhové vlajky na štátnych budovách spoločne s poslancom, ktorý sa do parlamentu dostal na kandidátke krajne pravicovej LSNS,“ informujú české novinky.cz.

Celé to začal minister financií a šéf najsilnejšej vládnej strany Igor Matovič. Hrozilo, že jeho návrh v parlamente neprejde, a tak „prelomil tabu a začal rokovať aj s ĽSNS.“ A po schválení balíčka vyhlásil, že naozaj hrdý na to, že sa k nemu poslanci Kotlebovej strany pridali.

Po stopách svojho šéfa išiel poslanec OĽaNO György Gyimesi, ktorý v dvojici s Tomášom Tarabom navrhujú pokutu až sedemtisíc eur za umiestnenie symbolov propagujúcich akúkoľvek sexuálnu orientáciu na budovách úradov a škôl.

Porušujú koaličnú zmluvu

V koaličnej zmluve sa jasne píše, že žiadna zo strán nemôže presadzovať svoje záujmy na úkor inej koaličnej strany spoločným postupom s opozíciou. Opozičné návrhy môžu vládni poslanci schváliť po súhlase koaličnej rady.

Michal Šipoš, poslanec OĽaNO hovorí v súvislosti s postupom svojho kolegu z klubu „o porušení koaličnej zmluvy“, poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková „o jej pošliapaní“.

„Matovič si spoluprácu s extrémistami pochvaľuje,“ píše český portál. Dokonca sa snaží presadiť, aby do televíznych diskusií chodili iba politici strán, ktoré uspeli vo voľbách. Ak by sa to podarilo, na obrazovkách by dostali väčší priestor politici ĽSNS na úkor napríklad strany Hlas, ktorú založil po voľbách Peter Pellegrini.