10. júl 2020 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Predsudky a ignorácia! Naše krajiny úplne prehliadajú

Západ neustále ospevuje úspechy Nového Zélandu v boji s Covid-19, ale často prehliada rovnako dobré výsledky v prípade krajín ako Slovensko, Chorvátsko, či Česko.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Pre mnohé anglicko-jazyčné médiá budeme navždy krajinami, ktoré sa stále potácajú v následkoch ťažkých rokov komunistickej éry, zložitej ekonomickej transformácie, či vojny na Balkáne. Preto nedokážu oceniť, že nízky počet nakazených a mŕtvych v súvislosti s koronavírusom je skutočne výsledkom našej disciplíny a zdravotníckeho systému.

Sme prehliadaní

Anglický portál The Conversation zaťal do živého a vstupuje západným médiám do svedomia: „Novinári píšuci po anglicky sa predháňajú vo vychvaľovaní Nového Zélandu v súvislosti s koronakrízou, ale väčšinou prehliadajú inú časť sveta, kde sú výsledky podobné.“

Tou zaznávanou časťou sveta je stredná Európa. A pritom sa má čím pochváliť! „Slovensko má len päť obetí Covid-19 na milión obyvateľov, zatiaľ čo Nový Zéland ich má štyri. Na rozdiel od týchto krajín má Veľká Británia až 628 obetí na milión obyvateľov, Španielsko 606 a Taliansko 573.“

„Je to hanba, že máme v médiách tak málo informácií o tom, čo sa deje v krajinách strednej Európy. Veď teraz sa všetky národy snažia navzájom poučiť zo svojich úspechov a prehier,“ píše portál. A pridáva aj nelichotivé vysvetlenie tejto ignorácie.

Stereotypy o utrpení a rasizme

Autor článku na portáli The Conversation píše, že za všetko môže veľmi zlý imidž krajín strednej a východnej Európy. „Keď už sa o nich v západných médiách píše, objavujú sa pri tom vždy tie isté dlhodobé kultúrne a geopolitické stereotypy.“

Konkrétne, novinári vraj takéto články vždy podfarbujú tým, že krajiny ako Česko, Slovensko, Chorvátsko, či Slovinsko neustále prežívajú zlé časy a trpia pod autoritárskymi režimami.

„Stredná Európa je vykresľovaná ako región v neustálej kríze. To je mimoriadne udivujúce v čase, keď sa v kríze nachádza celý svet a práve tento región ju zvláda lepšie ako mnohé iné štáty,“ uvádza The Conversation.

Autor dodáva, že krajiny bývalého sovietskeho bloku sú zároveň obviňované z rasizmu, čo pramení aj z ich odporu prijímať akýchkoľvek utečencov.

Teraz niektoré médiá naznačovali, že rýchle zavretie hraníc pri hrozbe koronavírusu bolo motivované aj neznášanlivosťou voči cudzincom. Podobné obvinenie však v prípade Nového Zélandu nepadlo, hoci ostrovný štát postupoval rovnako.

Zdroj: Dnes24.sk