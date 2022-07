SVET O SLOVENSKU: Robil si srandu? Slafkovský napodobňoval svojho najväčšieho súpera

Mladý kanadský hokejista Shane Wright má o dôvod navyše ukázať Montreal Canadiens, že si v drafte NHL vybrali z prvého miesta nesprávneho hráča.

Po príchode na pódium síce rozdával úsmevy, ale v jednej chvíli venoval tvrdý pohľad smerom na miesto, kde sedeli zástupcovia montrealského klubu. „Trochu sa hnevám a zapamätám si to,“ povedal mladý Kanaďan a naznačil, že hokejoví fanúšikovia sa môžu tešiť na veľkú rivalitu so Slafkovským.

Slovenský hokejista ponúknutú rukavicu zodvihol. Vo virálnom videu je vidieť, ako spoločne so Šimonom Nemcom, ktorého si z druhého miesta v drafte vybrali New Jersey Devils, napodobňujú Wrightov pohľad.

„Kým Nemec vyzerá trochu previnilo, Slafkovský nezaváha, zostane vážny a dokonale napodobní Wrightovo zazeranie,“ píše portál Hockey Feed.

Slovenský hokejový útočník podpísal s Montreal Canadiens trojročný nováčikovský kontrakt. Slafkovský sa stal vôbec prvým Slovákom, ktorého si klub NHL vybral z prvého miesta. Obrovský úspech nášho hokeja podčiarkol z druhého miesta obranca Nemec.

Mladý 18-ročný hokejista zaujal najmä v reprezentácii, keď sa na olympijských hrách v Pekingu stal so 7 gólmi najlepším strelcom, najproduktívnejším hráčom a vyhlásili ho aj za najužitočnejšieho hráča olympiády.

Was Shane Wright giving the Canadiens draft table the death stare after he ended up going 4th overall? 🤔 #NHLDraft pic.twitter.com/CMle2kVC9c