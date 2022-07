Zdroj: TASR/AP SVET O SLOVENSKU: Ak Putin odstaví ruský plyn, najhoršie DOPADNE stredná Európa Slovensko, Maďarsko a Česko sú ekonomicky najviac ohrozené zastavením exportu ruského plynu do Euópy 20. júl 2022 rbt Svet Svet o Slovensku

SVET O SLOVENSKU: Ak Putin odstaví ruský plyn, najhoršie DOPADNE stredná Európa
Slovensko, Maďarsko a Česko sú ekonomicky najviac ohrozené zastavením exportu ruského plynu do Euópy

Úplné zastavenie dodávok ruského plynu by v najohrozenejších krajinách znížilo ekonomickú produkciu o šesť percent a poslalo ich do recesie, varoval tento týždeň Medzinárodný menový fond (MMF)

„Spomedzi krajín EÚ by boli najviac postihnuté Maďarsko, Slovensko a Česko, ale významný dopad by pocítilo aj Taliansko, Nemecko a Rakúsko,“ informuje britský denník The Guardian.

Objavili sa špekulácie, že ruský prezident Vladimir Putin nechá plynovod Nord Stream 1 po dokončení údržby úplne zatvorený. MMF vyhlásil, že Európe chýba plán, ako sa vyrovnať s výpadkami dodávok a ďalším rastom cien energií.

“Naše analýzy ukazujú, že v najohrozenejších stredoeurópskych štátoch môže výpadok dosiahnuť až 40 percent spotreby plynu, čo spôsobí ekonomický prepad o šesť percent," uvádza MMF.

Zatiaľ to zvládame

Dodávky plynu z Ruska môžu byť nahradené alternatívnymi zdrojmi, podporou úspor energií a ochranou najviac postihnutých domácnosti.

Európska energetická infraštruktúra sa podľa MMF zatiaľ dokázala vyrovnať so 60–percentným medziročným prepadom dovozu ruského plynu. „Krátkodobo sa dá zvládnuť aj výpadok vo výške 70 percent,“ informuje fond.

V prípade úplného zastavenia ruského exportu by európska hospodárska produkcia v nasledujúcich dvanástich mesiacoch klesla takmer o tri percentá. Medzi najmenej postihnuté krajiny by patrilo Švédsko, Dánsko a Grécko.