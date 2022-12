Zdroj: pixabay.com SVET O SLOVENSKU: Kým Česi potrebujú titulky na slovenské filmy, tak MY čítame ich knihy Kým niektoré oblasti kultúry majú Česi a Slováci rovnaké aj po tridsiatich rokoch od rozdelenia, pri čítaní kníh sú veľké rozdiely. 29. december 2022 rbt Svet Svet o Slovensku

29. december 2022 rbt Svet Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Kým Česi potrebujú titulky na slovenské filmy, tak MY čítame ich knihy Kým niektoré oblasti kultúry majú Česi a Slováci rovnaké aj po tridsiatich rokoch od rozdelenia, pri čítaní kníh sú veľké rozdiely.

Česi, najmä mladí, sa odnaučili rozumieť slovenčine a po slovensky nečítajú. Dokonca potrebujú titulky pri slovenských filmoch. „Slováci, aj vzhľadom na oveľa menší domáci trh, knihy v češtine čítajú,“ informuje tlačová agentúra ČTK.

O tom, že Česi už slovenčine príliš nerozumejú, svedčí aj fakt, že tvorcovia nového česko–slovenského filmu Piargy, slovenské znenie vyzbrojili českými titulkami.

„Ako vydavateľ môžem potvrdiť, že Slovensko zostáva významným trhom pre české knihy. Dosahujeme tam zhruba desatinu obratu,“ povedal predseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martin Vopěnka.

Malý trh

Vydavateľ potvrdzuje, že to nie je spôsobené iba obľúbenosťou češtiny na Slovensku. „Je to do značnej miery dané tým, že Slovensko je malý trh, kde vychádza menej titulov. Predávame tam knihy, ktoré nie sú dostupné v slovenčine,“ do­dal.

Naopak, slovenské knihy sa do Česka prakticky nedovážajú. „Prakticky všetky prekladové knihy, ktoré na Slovensku vyjdú, vyšli určite aj v Česku. A o pôvodnú slovenskú literatúru tu veľký záujem nie je,“ povedal.

Preklady zo slovenčiny sa v Česku pohybujú z hľadiska počtu titulov na treťom až štvrtom mieste spoločne s francúzštinou. Tradične najviac kníh sa prekladá z angličtiny.