18. máj 2022 red . Svet Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Slováci šíria proruské dezinformácie. Mark, KONAJ!, vyzývajú Američania Vyzerá to tak, že americkým poslancom došla trpezlivosť. Zuckerbergovi poslali otvorený list, v ktorom žiadajú, aby zasiahol proti nebezpečným dezinformáciám, ktoré sa šíria na slovenskom Facebooku.

Slovenský Facebook je ornou pôdou pre dezinformátorov a hoaxerov. Všimli si to už aj Američania. Samotnému otcovi Facebooku Markovi Zuckerbergovi poslali otvorený list, v ktorom žiadajú, aby okamžite zasiahol a zastavil šírenie dezinformácií, ktoré sa v posledných týždňoch vyostrilo.

Mark, zastav to!

Od začiatku ruskej invázie na Ukrajine zahltilo slovenský Facebook množstvo nebezpečných dezinformácií, ktoré sú často proruského charakteru.

Členovia americkej snemovne preto vyzývajú výkonného riaditeľa spoločnosti Meta Marka Zuckerberga, aby okamžite zasiahol proti šíreniu dezinformácií a proruskej propagandy na Slovensku. Svoju výzvu spracovali v otvorenom liste.

„Výbor je veľmi znepokojený pokračujúcou prítomnosťou toxických dezinformácií a proruskej propagandy na slovenskej verzii Facebooku a vyzýva Facebook, aby okamžite zabezpečil, aby boli proruské dezinformácie rýchlo vyhodnotené, overené z hľadiska faktov, nahlasované, znížilo sa im hodnotenie alebo aby boli odstránené v súlade s verejnými prísľubmi Facebooku,“ píše sa v liste.

Jediný overovateľ

Pripomínajú, že počas aprílovej delegácie boli členovia stáleho užšieho výboru snemovne reprezentantov pre spravodajstvo informovaní zo strany slovenských vládnych predstaviteľov a skupín občianskej spoločnosti o pokračujúcom šírení proruských dezinformácií na slovenskom Facebooku.

Šíriť ich mala skupina identifikovateľných proruských aktérov počas volieb, pandémie COVID-19 a teraz na pozadí krvavej vojny Vladimíra Putina na Ukrajine.

Upozornili tiež, že Facebook má pre Slovensko len jediného overovateľa príspevkov. Výbor tiež žiada Facebook o vyjadrenie a plán, ako chce bojovať proti škodlivým dezinformáciám vo východnej Európe. Členovia výboru pre spravodajstvo sociálnu sieť žiadajú o zmenu, a to už do 1. júna tohto roka.

Korčok to víta

Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS) víta krok amerických kongresmanov. Myslí si, že odozva sociálnej siete Facebook na manipuláciu verejnej mienky na Slovensku nie je adekvátna.

Korčok tvrdí, že táto aktivita vyšla zo slovenskej strany. Dodal, že o téme hovoril s kongresmanmi minister Jaroslav Naď (OĽANO) a zdôraznil pred nimi veľký význam sociálnych sietí, cez ktoré sú šírené dezinformácie. Vplyv kongresmanov je podľa Korčoka veľký.

Nielen konšpiračná scéna, ale aj mnohí politickí predstavitelia si podľa Korčoka urobili zo sociálnych sietí svoju politickú živnosť.

„Dlhodobo je témou aj to, že keď sú požiadavky na to, aby reagovala napríklad sociálna sieť Facebook a nestala sa priestorom šírenia dezinformácií, ktoré evidentne manipulujú verejnú mienku, tak odozva zo strany tejto sociálnej siete v prípade SR podľa nás nie je adekvátna,“ priblížil s tým, že na to poukázal Naď v rozhovore s kongresmanmi.

Zdroj: Dnes24.sk