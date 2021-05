Zdroj: TASR/Tomáš Halász SVET O SLOVENSKU: Tunelár Majský sa pokúšal dostať z basy. Ako na to išiel? Bývalý slovenský veľkopodnikateľ Jozef Majský bude aj v najbližších rokoch spávať vo väzenskom pyžame v Česku. Stále sa však nevzdáva nádeje, že ho raz oslobodia. 13. máj 2021 MI Svet o Slovensku

13. máj 2021 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Tunelár Majský sa pokúšal dostať z basy. Ako na to išiel? Bývalý slovenský veľkopodnikateľ Jozef Majský bude aj v najbližších rokoch spávať vo väzenskom pyžame v Česku. Stále sa však nevzdáva nádeje, že ho raz oslobodia.

Kedysi to bol jeden z najbohatších ľudí na Slovensku, ktorý si okázalo užíval milionársky luxus. Dnes je z neho starý zlomený človek, ktorého dobehla minulosť a jeseň života trávi vo väzenskej cele.

Zo všetkých síl sa ale snaží dostať na slobodu. Súd však jeho podmienečné prepustenie zamietol. Akými argumentami sa ho Majský snažil obmäkčiť?

Premlčaný trest?

Český portál blesk.cz píše, že Jozef Majský si bude musieť odsedieť na pražskom Pankráci aj zvyšok svojho deväťročného trestu za vytunelovanie skrachovaných slovenských nebankoviek BMG Invest a Horizont.

„S konečnou platnosťou o tom rozhodol odvolací súd, ktorý zamietol jeho odvolanie. Majský tak musí stráviť za mrežami ešte viac ako šesť rokov,“ uvádza blesk.cz.

Bývalý slovenský veľkopodnikateľ má už 74 rokov a podlomené zdravie. Pobytu za mrežami sa už pred svojím odsúdením bránil všemožnými obštrukciami, a aj teraz sa zo všetkých síl snaží dostať sa von.

„Majský tvrdil, že české súdy by nemali uznať jeho slovenský trest, pretože od spáchania trestného činu ubehlo už 19 rokov, a preto je v Česku premlčaný,“ približuje Majského argumentáciu český portál.

Jeho advokátka sa ešte snažila sudcu presvedčiť, aby jej klienta pustil na slobodu, pretože sa na Slovensku nezúčastnil na odvolacom konaní, ktoré rozhodlo o jeho vine. To podľa nej odporuje slovenskému trestnému poriadku.

Nič nepomohlo

Český odvolací súd však bol neoblomný a Majského ponechal naďalej za mrežami. Jeho argumenty vraj nijako nemohli zmeniť závery súdu o správnosti jeho odsudzujúceho rozsudku.

Pre Majského to musí byť veľká rana, pretože podľa jeho činov je jasné, že odchod do Česka tesne pred nástupom do väzenia vnímal ako svoju poslednú šancu vyhnúť sa pobytu za mrežami. Majský podľa Blesku ani nežiadal český súd o vydanie na Slovensko. Stále sa nevzdáva myšlienky, že nakoniec sa predsa len z basy nejako vyseká.

„Majský podľa svojej výpovede stále verí, že nakoniec bude oslobodený,“ uvádza blesk.cz.

Na Slovensku na neho veľa ľudí nespomína v dobrom. Za mreže sa dostal práve kvôli zodpovednosti za nebankovky, ktoré najprv ponúkali ľuďom nereálne vysoké úroky a následne zbankrotovali. Tým spôsobili škody za niekoľko miliárd vtedajších slovenských korún desiatkam tisícov ľudí.

