SVET O SLOVENSKU: Ukrajine vo vojne dochádza munícia. Mohla by sa vyrábať na Slovensku?

Súčasné tempo vojny na Ukrajine smeruje k vyčerpaniu zásob munície, najmä východného sovietskeho štandardu. „NATO preto uvažuje o zvýšení výroby v niektorých krajinách,“ informuje české Echo24.

Do spolupráce by sa s podporou aliancie malo zapojiť Česko, Slovensko a Bulharsko. Podľa denníka The New York Times by NATO mohlo investovať do výrobných liniek v štátoch, ktoré sú stále schopné vyrábať sovietske náboje.

„Obe strany míňajú muníciu tempom, aké nebolo zaznamenané od druhej svetovej vojny,“ upozorňuje Echo24. Denne sa na frontovej línii vystrelí aj 40-tisíc delostreleckých granátov. Na porovnanie, USA vyrábajú „iba“ 15-tisíc kusov tejto munície mesačne.

Doplnenie zásob potrvá roky

Informáciu o úvahách aliancie potvrdila aj česká ministerka obrany Jana Černochová. „Máme nejaké možnosti, ktoré môžeme ponúknuť," povedala.

Do výroby by sa pravdepodobne zapojili zbrojárske holdingy STV Group a Czechoslovak Group (CSG), ktorý vyrába delostrelecké granáty a ďalšiu muníciu práve na Slovensku.

Majiteľ CSG Michal Strnad, ktorý je najvýznamnejším dodávateľom modernizovaných sovietskych zbraní pre ukrajinskú armádu, nedávno upozornil, že „doplnenie západných zásob delostreleckej munície môže trvať desať až pätnásť rokov.“