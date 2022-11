Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 SVET O SLOVENSKU: Fajčiarom hrozí, že si za svoj zlozvyk poriadne priplatia Európska komisia navrhuje zmenu v zdaňovaní tabakových výrobkov, ktorá by výrazne zvýšila ceny v krajinách s lacnejšími cigaretami vrátane Slovenska. 30. november 2022 rbt Svet Svet o Slovensku

30. november 2022 rbt Svet Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Fajčiarom hrozí, že si za svoj zlozvyk poriadne priplatia Európska komisia navrhuje zmenu v zdaňovaní tabakových výrobkov, ktorá by výrazne zvýšila ceny v krajinách s lacnejšími cigaretami vrátane Slovenska.

Európska komisia pripravuje návrh, ktorý by výrazne zvýšil ceny klasických aj elektronických cigariet. „V členských krajinách s nízkou daňou na tabakové výrobky by sa zaťaženie zdvojnásobilo,“ informuje ekonomicky denník Financial Times.

Fajčiari by si podľa predbežného návrhu Bruselu výraznejšie priplatili najmä v Bulharsku, Poľsku, Maďarsku a na Slovensku. „Minimálna spotrebná daň by sa zvýšila z 1,80 eur na 3,60 za balíček cigariet,“ uvádza denník.

Zmena pravidiel zdaňovania tabaku by po novom mala rovnakou mierou zaťažiť aj nové produkty, akými sú napríklad elektronické cigarety. Obľúbené sú najmä medzi mladšími generáciami.

Bez tabaku do roku 2040

Zmeny majú urýchliť plány únie na „generáciu bez tabaku“ do roku 2040. „Komisia už v novembri zaviedla zákaz predaja elektronických cigariet s príchuťou, aby obmedzila vysoký nárast dopytu medzi mladými spotrebiteľmi,“ uvádza Financial Times.

Podľa expertov ide o nevyhnutnú zmenu, ktorá dlhý čas meškala. „Pomôže to zachrániť životy. Zdaňovanie je jedným z najefektívnejších spôsobov znižovania spotreby tabaku,“ myslí si vedec Rob Branston.

Predbežné prepočty ukazujú, že vyššie dane by mali najsilnejší vplyv v strednej a východnej Európe, kde sú cigarety najlacnejšie. Návrh budú musieť schválil všetky členské štáty predtým, než bude EÚ všeobecne záväzný.