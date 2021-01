SVET O SLOVENSKU: Úradník prekvapivo komentuje multiotecka B. Kollára

Mať jedenásť detí s desiatimi ženami môže byť morálny problém, prekvapivo hovorí nový šéf slovenského Inštitútu pre výskum práce a rodiny.

Roman Joch je známy ako český katolícky konzervatívec. Po nástupe Matovičovej vlády si ho minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) vybral ako nového šéfa Inštitútu pre výskum práce a rodiny.

Joch obhajuje tradičnú rodinu a preto v rozhovore pre český portál idnes.cz dostal aj pikantnú otázku, čo si teda myslí o rodinnom živote predsedu Sme rodina, pod ktorého rezortne patrí.

Roman Joch odpovedal na otázky českého moderátora v relácii Rozstrel na portáli idnes.cz. Keďže je známy konzervatívec, ktorý teraz pracovne rieši problémy slovenskej rodiny, debata sa točila týmto smerom.

„Nukleárna rodina – to je otec, mama a deti… Za rodinu považujem aj matky samoživiteľky,“ hovorí R. Joch. A čo homosexuálne zväzky?

„Podľa Jocha je možné považovať za rodinu aj lesbickú matku s dieťaťom. Či ho porodila, alebo adoptovala, je to jej dieťa. Nie je to úplná rodina, dieťaťu bude chýbať otcovský vzor v domácnosti, ale rodina to je,“ píše idnes.cz. O spolužití homosexuálnych mužov s deťmi sa nezmieňuje.