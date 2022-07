Zdroj: wikimedia.com SVET O SLOVENSKU: Užhorodské letisko majú Slováci priamo na hraniciach, budí to obavy Ruské rakety možno už čoskoro bude počuť aj u nás. Tieto slová povedal už v marci minister obrany Jaroslav Naďa. A opäť sú aktuálne. 31. júl 2022 ELA Svet Svet o Slovensku

31. júl 2022 ELA Svet Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Užhorodské letisko majú Slováci priamo na hraniciach, budí to obavy Ruské rakety možno už čoskoro bude počuť aj u nás. Tieto slová povedal už v marci minister obrany Jaroslav Naďa. A opäť sú aktuálne.

Minister obrany v marci zdôraznil, že agresia Ruskej federácie na Ukrajine má priamy bezpečnostný dosah aj na územie Slovenska.

Útok na letisko?

​„Zatiaľ vo forme migrácie, vo výraznej miere, a tiež vo forme zvýšeného hybridného pôsobenia Ruskej federácie na našom území. Vzhľadom na to, že očakávame v dohľadnej dobe aj priame vojenské útoky Ruskej federácie na letisko Užhorod, ktoré je na hranici so Slovenskom, to má, samozrejme, aj vojenské implikácie,“ uviedol pred časom Naď.

Na blízkosť letiska v Užhorode k našim hraniciam upozornil Naď v súvislosti s tým, že Rusko už niekoľkokrát rozšírilo svoje bojové operácie aj na západ Ukrajiny. V marci napríklad raketami zasiahlo vojenskú základňu v meste Javoriv, ​​ktoré je vzdialené len 20 kilometrov od poľských hraníc.

Keďže sa situácia odvtedy nijako neupokojila, práve naopak, prípadný útok Rusov na územie neďaleko našich hraníc stále žije.

„Pristávacia dráha letiska v Užhorode začína doslova na slovenských hraniciach. V prípade ruského útoku na toto letisko by mohlo dôjsť aj k ohrozeniu slovenského územia,“ píšu novinky.cz.

80 metrov od hranice

Ako ďalej píše český portál, Rusi sa nerozpakujú poslať ničivé rakety Kalibr aj do husto zaľudnených centier miest stovky kilometrov ďaleko od akejkoľvek frontovej línie. Naposledy tak urobili aj pred dvoma týždňami úderom na mesto Vinnycja, ktorý si vyžiadal 26 obetí vrátane troch detí.

Užhorod leží len päť kilometrov od slovenských hraníc a v meste sa zdržiava značné množstvo utečencov z východnej časti Ukrajiny.

V roku 2020 podpísali Bratislava a Kyjev dohodu o využívaní slovenského vzdušného priestoru pri pristávaní a štartovaní lietadiel na užhorodskom letisku.

„Pristávacia plocha totiž začína iba 80 metrov od hranice so Slovenskom. Slovenské obce Nižné a Vyšné Nemecké ležia do vzdialenosti jedného až troch kilometrov od užhorodského letiska,“ informujú novinky.cz.

Boje neutíchajú

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu vyzval na evakuáciu obyvateľov Doneckej oblasti, kde v posledných týždňoch došlo k ťažkým bojom medzi ozbrojenými silami Ukrajiny a Ruska. Prezident zároveň upozornil na fakt, že v bojových zónach v oblasti sa stále nachádzajú tisíce obyvateľov vrátane detí.

Podľa gubernátora Doneckej oblasti Pavla Kyrylenka zahynulo v piatok pri ruských útokoch šesť civilistov, pričom ďalších pätnásť utrpelo zranenia.

