Svet športu sa ZAHALIL do čiernej farby: Na Ukrajine ZOMREL majster Európy, FOTO

Žiaľ, z Ukrajiny prišla ďalšia smutná správa. Tentoraz o smrti úspešného reprezentanta v boxe a dvojnásobného majstra Európy! Mladý športovec, len 22-ročný Maxim Galiničev podľahol zraneniam, ktoré utrpel vo vojne s Ruskom.

O úmrtí mladého Maxima informuje aj americký portál www.nypost.com, ktorý uvádza aj jeho úspechy. Mimochodom, k boxu ho doviedol jeho otec, keď mal desať rokov. „V rokoch 2017 a 2018 získal zlaté medaily na majstrovstvách Európy mládeže a striebornú medailu na letných olympijských hrách mládeže v roku 2018,“ píše spomínaný web.

Okrem toho, tesne pred ruskou inváziou na Ukrajine stihol vyboxovať striebro na majstrovstvách Európy boxerov do 22 rokov.

FOTO: ilustračné

Maksym Galinichev, 22, European youth boxing champion, died defending Ukraine in Luhansk region.



Maksym enlisted as a volunteer and came back to the frontlines twice after being wounded and recovering.



Eternal memory to Hero. pic.twitter.com/icqrBAEiqo