VYHRÁŽKY v ruskej televízii na adresu Slovenska: Vystrelíme RAKETU do centra Bratislavy!

O diskusii v ruskej televízii upozornila Polícia SR na Facebooku. „Pošlime jednu raketu na Bratislavu, zabime im premiéra, veď si rozmyslia, čo budú ďalej robiť,“ uviedli muži zákona na sociálnej sieti. Čerpali z debaty, ktorá je dostupná aj na Twitteri.

Pre propagandu spoza vnútra Ruska je podstatné šíriť, že Slovensko pomáha Ukrajine ako štátu, ktorý bol napadnutý. „Rusko sa aj ďalším štátom vyhráža za pomoc Ukrajine v riešení "špeciálnej trojdňovej vojenskej operácie“. Rusko má naďalej na Slovensku svojich kolaborantov, ktorí sa usilujú o naplňovanie jeho záujmov a sú pre úspech ochotní spraviť čokoľvek," tvrdí polícia.

V spomínanej televíznej debate dokonca uverejnili prieskum, čo si myslia ruskí občania o tom, ako by mala ruská vláda reagovať na na dodávky rakiet z Veľkej Británie na Ukrajinu. „Deväť z desiatich ľudí by bolo za to, aby namierili rakety na Londýn. Sedem percent by požiadalo Veľkú Britániu o zmenu rozhodnutia a tri percentá by chcelo žalovať Veľkú Britániu na medzinárodnom súde,“ tvrdia v relácii.

The topic of the bombing of European capitals excites Russian propagandists. London, Bratislava, Warsaw, Riga. Russians are sure that Europe is afraid of them and that it only takes one missile strike at the center of any European capital, and the policy of the West will change pic.twitter.com/sOmmSvLrig