Svetová premiéra slovenského vodíkového auta ohromila EXPO. Čo má spoločné s Ferrari? FOTO

Slovensko sa v Dubaji predstavilo vo veľkom štýle. Atraktívny dizajn a unikátna technológia vodíkového automobilu MH2 sa radí k vrcholom prvého týždňa na Expo Dubaj.

Naša krajina sa na prestížnej svetovej výstave prezentuje formou 3-podlažného národného pavilónu na ploche s výmerou vyše 2 100 m2, ktorý si prenajíma od organizátora Expo Dubaj.

Za architektonickým stvárnením priestoru stojí štúdio Siebert Talaš a hlavným architektom slovenskej expozície je Ivan Kulifaj.

“Srdečne všetkých pozývame na návštevu Slovenského pavilónu, kde sa prezentujeme ako moderná krajina, ktorá obstojí vo svetovej konkurencii. Vodíkové auto, vesmírny robot Androver či letecký simulátor VRM, ako aj ďalšie exponáty, sú technologicky na takej úrovni, ktorú nám svet môže závidieť”, povedala generálna komisárka expozície SR na Expo Dubaj Miroslava Valovičová.

Krásy a vône Slovenska v Dubaji

V rámci expozície agentúry SLOVAKIA TRAVEL môžu návštevníci navnímať aj krásy Slovenska, a to v špeciálnej miestnosti s 360-stupňovou obrazovkou, ktorá okrem iného prenesie návštevníkov do pýchy Slovenska – Vysokých Tatier, do Košíc, Levoče, na Spišský hrad.

„Vizuálny zážitok podporíme vnemovým – vôňou slovenskej prírody, teda tým čo v Dubaji chýba. Chceme predstaviť náš crème de la crème, aby si nás každý zapamätal a túžil navštíviť Slovensko“, povedal generálny riaditeľ SLOVAKIA TRAVEL Václav Mika. „Spolu s organizáciami cestovného ruchu pripravujeme workshopy s uznávanými lekármi a špičkovými slovenskými odborníkmi na kúpeľníctvo."

Jedinečnú atmosféru Slovenského pavilónu dotvárajú diela našich úspešných súčasných umelcov, akými sú Jaro Varga, Gordana Turuk a Monika Pascoe Mikyšková.

A čo má spoločné vodíkové auto s Ferrari?

Zdroj: Dnes24.sk