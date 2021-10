12 Galéria Zdroj: TASR/AP V ktorej krajine je slovo korona ZAKÁZANÉ? Pacienti umierajú „iba“ na zápal pľúc Oficiálne nemá krajina žiadneho nakazeného, pričom zdravotníci a lekári si o korone len šepkajú. Jeden muž však ukázal, ako to tam reálne vyzerá. 7. október 2021 Monika Hanigovská Zo zahraničia

7. október 2021 Monika Hanigovská Zo zahraničia V ktorej krajine je slovo korona ZAKÁZANÉ? Pacienti umierajú „iba" na zápal pľúc

Nie je to len Severná Kórea (KĽDR), ktorá do sveta hrdo hlási, že nemá ani jeden prípad nákazy koronavírusu na svojom území, no k tejto krajine vo východnej Ázii, kde vládne pevnou rukou Kim-Čong-un, sa pridala ďalšia.

Chorí? Oficiálne neexistujú

Je to Turkménsko, ktoré v prípade nákazy zmazalo zo slovníka slovo koronavírus. „Správy však naznačujú, že zažíva svoju tretiu a možno najsilnejšiu vlnu COVID-19,“ informuje o tom BBC na svojom webe.

Bola to práve britská spravodajská redakcia, ktorej sa podarilo skontaktovať sa s mužom, ktorému diagnostikovali vírus. „Sayahat Kurbanov (meno bolo kvôli bezpečnosti zmenené – poz.red.) sa dusil. Lapal po dychu, ako keby bežal maratón, bolesť v hrudi bola neznesiteľná. Mal všetky príznaky koronavírusu. Problém bol v tom, že bol v Turkménsku, kde pacienti ako on oficiálne neexistujú,“ opísala redakcia takto jeho stav.

Muž si však zavolal záchranku. Lekár mu len oznámil, že má zápal pľúc a okamžite musí byť prevezený do nemocnice.

„Pán vedel, že v krajine lekári označujú prípady korony ako zápal pľúc,“ opisuje ďalej britská stanica.

Potvrdenie nedávajú

Niekoľko dní predtým, ako jeho choroba naplno prepukla si nechal urobiť testy na koronu. Čo sa dozvedel?

Zároveň potvrdil, že o nákaze sa len šepká, nič viac. „Je to pozitívne,“ započul tichý hlas lekára v telefóne. „Čo je pozitívne?,“ zakričal. „Je to covid?,“ opýtal sa ho napokon. „Áno,“ znela odpoveď na druhej strane.

Ako opisuje ďalej BBC, až neskôr zistil, že v prípade pozitívneho testu, nedávajú o tom nikomu potvrdenie. Vráťme sa však k jeho ceste do nemocnice. „Prvá, do ktorej išli, ho odmietla vziať, pretože bola plná.“

