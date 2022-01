9 Galéria Zdroj: TASR/Pavol Zachar T. Drucker: Politik musí mať aj výsledky. Nestačí len bľabotať a politikárčiť Počas svojej kariéry zastával Tomáš Drucker nielen funkciu generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Slovenskej pošty, a. s., ale i funkciu ministra zdravotníctva a krátko i ministra vnútra. Prečo ohlásil comeback do politiky? 18. január 2022 ELA Politika

Politické prekvapenie roka! Strana Tomáša Druckera Dobrá voľba sa v polovici decembra 2021 spojila s platformou Alojza Hlinu Umiernení konzervatívci. Dnes si hovoria „Dobrá voľba a Umiernení“. Spojením chcú vyplniť stredový priestor a byť tak alternatívou voči Matovičovi, ako aj voči Ficovi.

V rozhovore s Tomášom Druckerom sa dočítate:

prečo sa spojili niekdajší politický súperi do jedného subjektu,

koho chcú politicky osloviť,

prečo s Alojzom Hlinom označili Igora Matoviča za politický vírus, ktorý ničí Slovensko,

čo by Drucker dnes urobil inak, keby bol ministrom zdravotníctva,

čo ho v živote poháňa vpred.

V závere minulého roka ste bol kandidátom na politické prekvapenie roka, keď ste sa spojil s Alojzom Hlinom. Prečo sa spojili niekdajší politický súperi do jedného subjektu?

Nemyslím si, že sme politickí súperi. Scéna je zbytočne rozdrobená a Alojz Hlina je reprezentantom konzervatívnych hodnôt, pravého stredu. Bol predsedom KDH a ja som presvedčený, že práve toto tu chýba, alternatívna ponuka práve politickom strede. Je tu veľmi veľa strán, ale množstvo ľudí v podstate nemá v parlamente zastúpenie, ako voliči sú opustení. Považujem za našu politickú povinnosť, aby sme sa spájali napriek odlišným názorom. Musíme ukázať ako politici, že vieme spolupracovať a ponúknuť zmysluplnú, racionálnu a dobrú alternatívu.

Keď ste oznámili spojenie s Alojzom Hlinom, povedali ste, že vaším cieľom je vytvoriť vládu bez Smer-u a Roberta Fica, na druhej strane bez Igora Matoviča. Kto sú teda vaši partneri, prečo ste sa takto vyhranili?

Alternatíva, ktorá prišla po týchto voľbách, ktorá volala po zmene, sa ukazuje ako niečo, čo by som zjednodušene povedal, že z blata do kaluže. Pretože priniesla obrovskú mieru chaosu a neprofesionality.

Okrem toho, že politik nemá kradnúť, musí niečo aj vykonať, niečo aj doručiť, musí mať výsledky. Nemôže to byť len také bľabotanie a politikárčenie.

Nemôže to byť ani antisystémový populizmus, ani extrémizmus. To znamená, že alternatíva, ktorá by mala prísť, musí byť aj o obsahu, o konkrétnych riešeniach a na konci dňa aj o výsledkoch. Celý život som pracoval ako manažér a mám skúsenosti aj s podnikaním a riadením podnikov. Som preto presvedčený, že toto je hybnou silou pokroku. Aby sme dali priestor ľudom, ktorí sa chcú realizovať a zároveň zabezpečiť kvalitný sociálny program. Som reprezentantom stredu, pravého stredu a už možno 20 rokov tu nemáme žiadne zastúpenie takých ľudí, ako som ja. A som rád, že prišiel Alojz Hlina. Naše spojenie nie je koniec, je to začiatok procesu.

S Alojzom Hlinom ste Igora Matoviča označili za politický vírus, ktorý ničí Slovensko. Prečo až také tvrdé slová?

Nemusím to hodnotiť ja, myslím že každý si to zhodnotí asi obdobne. Je to katastrofický výkon, je to neprofesionalita. Niektorí hovoria, že nepripravenosť, ja si myslím, že to nie je len nepripravenosť, že je to neschopnosť. Mnohí ľudia vo vláde na to proste nemajú.

Čo drží Tomáša Druckera takpovediac pri živote a ako spätne vníma svoj ministerský post? Článok pokračuje na druhej strane.