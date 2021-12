11 Galéria Zdroj: facebook.com/Slovak Para Ice Hockey Takto sa OSLAVUJE postup na olympiádu: Naši parahokejisti to rozbalili v šatni! FOTO a VIDEO Slovenskí parahokejisti postúpili premiérovo na zimné paralympijské hry, čo aj patrične oslávili. Ako to vyzeralo v šatni našich hrdinov? 2. december 2021 han Šport

V priamom súboji o Peking 2022 zdolali v záverečnom zápase olympijskej kvalifikácie v Berlíne domácich Nemcov 4:2. Potom prišlo aj ku OSLAVÁM.

Na druhýkrát

Slováci si účasť na najvýznamnejšom zimnom paralympijskom sviatku zabezpečili na druhý pokus. Predtým sa pokúsili kvalifikovať do Pjongčangu 2018, no tesne sa im to nepodarilo. Na turnaji v Berlíne si pripísali štyri víťazstvá, keď nestačili iba na stopercentných Talianov. Spolu s nimi si však zabezpečili jednu z dvoch miesteniek.

Slová hrdinov

Reakcie sú použité zo stránky www.paralympic.sk.

Kapitán Marián Ligda: „Je neuveriteľné, čo sa nám podarilo dokázať ako tímu. Je to odmena za odmakané hodiny a roky, ktoré sme strávili na štadiónoch. Je to v podstate vrchol, čo sa dá v športe dosiahnuť. Chlapcom môžem len poďakovať. Na Peking sa ideme tvrdo pripravovať.“

Tréner Radoslav Bielečka: „Je to fantastický pocit dostať sa na paralympiádu. Je to niečo úžasné. Aj keď si spomeniem v akých podmienkach sme začínali. Napriek tomu, že sme malá krajina, máme málo hráčov, tak sa nám podarilo do Pekingu postúpiť. Zdolali sme také krajiny ako Nórsko, Nemecko, Japonsko, ktoré už mali s paralympiádami skúsenosti. Som nesmierne rád, že sa nám podarilo postúpiť.“

Generálny manažér Miroslav Dráb: „Je to nádherný pocit. Po 12 rokoch od vzniku parahokeja na Slovensku sa nám podarilo dosiahnuť historický úspech. Veľká vďaka všetkým, ktorí nás podporovali nielen finančne, ale aj morálne. Celý turnaj sme absolvovali vo vynikajúcej forme. Podarilo sa nám na ľade ukázať čo sme natrénovali. Tomu, že sme postúpili, som uveril až po poslednom hvizde rozhodcu.“

Naši borci to následne rozbalili v šatni, kde sa patrične aj oslavovalo. Bodaj by nie, veď dostať sa na olympiádu nie je len tak každodenná záležitosť. TU nájdete odkaz na prvé a druhé video.

Kvalifikačný turnaj o postup na ZPH 2022:

SLOVENSKO – Nemecko 4:2 (1:0, 3:1, 0:1)

Góly: 4. Kaščák (Fojtík), 19. Joppa, 23. Korman (Joppa), 24. Korman (Štít, Stašák) – 23. Rennhack (Kuhli-Lauenstein), 35. Kuhli-Lauenstein (Rennhack)

Konečná tabuľka:

1. Taliansko 5 5 0 0 0 22:8 15*

***2. SLOVENSKO 5 4 0 0 1 17:7 12****

3. Nemecko 5 3 0 0 2 15:12 9

4. Nórsko 5 2 0 0 3 10:15 6

5. Švédsko 5 1 0 0 4 8:17 3

6. Japonsko 5 0 0 0 5 2:15 0

