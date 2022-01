4 Galéria Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Táto reklama je HITOM internetu: Obchodný reťazec si uťahuje z Lengvarského aj Fica! Aj v dobe internetu a rôznych aplikácií majú niekedy staré babské rady cenu zlata. Veď čo najlepšie zaberie na opálenú pokožku? Predsa kyslá smotana! 4. január 2022 han Rôzne

Presne tak, keď sme sa v detstve spálili na slnku, staré mamy, babky či mamy nás natierali kyslou smotanou vytiahnutou z chladničky. No, a práve na toto stavila aj spoločnosť Kaufland, ktorá občas využije aktuálnu spoločenskú tému ako inšpiráciu pre reklamu.

„Babské rady na spálenú pleť sú jasné,“ uvádza obchodný reťazec na svojom Facebooku príspevok, v ktorom „promuje“ kyslú smotanu z vlastnej „dielne“.

Vtip a satira

Kaufland naráža na nedávnu kauzu, keď sa minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský vybral v čase zúriaceho omikronu na exotickú dovolenku do Ománu. A to aj napriek tomu, že by mal byť vzorom pre Slovákov, ktorí nie sú všetci zaočkovaní. Písali sme o tom v tomto ČLÁNKU.

„Po návrate z Jordánska alebo Ománu aplikuj kyslú smotanu,“ vtipkujú v Kauflande s reklamou, ktorá obletela slovenský internet a je terčom rôznych satirických stránok. Okamžite to zabodovalo aj na populárnom Zomri.

Reklama však nepoukazuje len na Lengvarského, ale aj na Roberta Fica. Ten totiž rovnako verejne kritizoval ministra zdravotníctva, ale v tom čase bol podľa Denníka N na dovolenke v Jordánsku. Dočítate sa o tom v tomto ČLÁNKU.

FOTO: ilustračné

