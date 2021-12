Zdroj: TASR/Martin Baumann Lengvarský dovolenkou v Ománe VYTOČIL Slovákov aj Matoviča: Trpí sociálnym autizmom! Išiel k moru! Reč je o ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskom, ktorý odcestoval na exotickú dovolenku do Ománu. A to aj napriek tomu, že pravidelne varuje verejnosť pred blížiacou sa novou vlnou variantu omikron. Dnes o 19:45 han Zo Slovenska

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Slovákov opäť zdvihol zo stoličiek či kresiel v obývačkách ten, ktorý niečo iné káže na tlačovkách a iné robí v súkromí. Vláda, epidemiológovia, a aj členovia krízového štábu už nejaký ten mesiac vyzývajú Slovákov, aby radšej zostali doma a pobyt v zahraničí prehodnotili.

V lete Mikas

V lete pobúril národ hlavný hygienik Ján Mikas, ktorý na čele s vládou kázal o necestovaní do zahraničia a Slováci ho nafotili, ako si užíva v Chorvátsku. V rovnakom čase vyzýval premiér Eduard Heger ľud, aby podporili domáci cestovný ruch a dovolenkovali doma.

Aktuálny lockdown, zákaz vychádzania po 20. hodine, Vianoce a sviatky v kruhu rodiny do šesť ľudí vyznievajú opäť tragikomicky v protiklade s tým, čo raz a zas podráždilo bežných ľudí.

V zime Lengvarský

Cestovanie do zahraničia je možné aj cez lockdown. Hlavný hygienik Ján Mikas takto pred mesiacom však poznamenal, že vycestovať za hranice treba zvážiť. Odporúča ho v nevyhnutných prípadoch za rodinou, prácou alebo služobne.

„Je to možné. Áno, nemožno človeku brániť vycestovať z republiky. Samozrejme, musí spĺňať všetky náležitosti daného štátu, cez ktorý prechádza. A keď sa bude vracať, musí spĺňať náležitosti Slovenskej republiky,“ vysvetľoval koncom novembra na Úrade vlády po ohlásení sprísnenia opatrení.

Ľudí na margo „vodu kážu, víno pijú“ pobúril minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO), ktorý odletel deň pred Silvestrom do ďalekej exotiky, na dovolenku do Ománu. Informoval o tom týždenník Plus 7 dní, podľa ktorého minister využil zájazd známej cestovnej kancelárie Bubo.

Tak ako Mikas v lete, ani Lengvarský nič neporušil, keďže medzi opatreniami nie je zákaz cestovať. Ide skôr o to, ako zákazy vnímajú bežní ľudia. Pod článkom týždenníka nechýbajú aj štipľavé komentáre:

„A už sa ani vracať nemusí. Hlavne, že máme lockdown a cestuje sa hore-dole po svete. Do obchodov sa ľudia nedostanú, ale lietať po celom svete to je v pohode. Choďte všetci do psej rt.“

„Elita zaočkovaná je a užívajú si slobodu. To len my, ovce, sa neočkujeme a len nás obmedzujú. Ale ja mám tiež len jedny nervy a keď rupnú, tak sa zaočkovať dám.“

„Pán minister je očkovaný a určite aj testovaný. Omán je krajinou s minimálnych výskytom koronavírusu, takže je to v poriadku.“

„Ako rýchlo zabudol na svoje vlastné odporúčania pre ľudí, že počas sviatkov majú sedieť doma a nikam nechodiť. Alebo z toho vyplýva, že sú to fakt len ODPORÚČANIA a nie je potrebné sa tým riadiť?“

Sociálni autisti?

Minister financií Igor Matovič reagoval, že ho dovolenka ministra Lengvarského v Ománe mrzí a v tom istom vyjadrení sa oprel aj do Richarda Sulíka. „V druhom rade je to pre mňa déjà vu, takto pred rokom si dal minister hospodárstva dovolenku v Dubaji a ešte sa vyhováral, že tam nie je internet. Je to veľmi podobné, ešte sú tie krajiny pri sebe. Pripadá mi, že obaja ministri trpia sociálnym autizmom.“

Matovič si nedával servítky pred ústa a pokračoval v ostrom slovníku. „Ako minister zdravotníctva by som sa hanbil teraz ukazovať sa niekde na pláži a tváriť sa, že všetko je v poriadku,“ podotkol Matovič, ktorý pripomenul, že sa Lengvarský nezúčastnil na štvrtkovom online rokovaní vlády, ale zastupoval ho štátny tajomník.

Hlas žiada trest

Mimoparlamentný Hlas-SD vyzýva predsedu vlády Eduarda Hegera, aby vyvodil politickú zodpovednosť voči Lengvarskému. Kritizuje ho pre dovolenku v Ománe a tiež za nezvládanie očkovania.

„Vláda zlyháva pri ochrane najzraniteľnejších skupín obyvateľstva. Na základe toho vyzývame predsedu vlády Hegera, aby začal konečne konať a vyvodil politickú zodpovednosť voči ministrovi zdravotníctva Lengvarskému,“ uviedol Hlas-SD v stanovisku.

Podpredsedníčka strany Zuzana Dolinková na margo Lengvarského dovolenky poukázala na to, že zodpovedný líder musí ísť príkladom za každých okolností. „V žiadnom prípade nikto nikomu nezávidí žiadny oddych ani dovolenku. Ide len o jednoduché zhodnotenie disproporcie medzi tým, čo od ľudí žiadajú vládni predstavitelia, a tým, ako sami konajú,“ poznamenala.

FOTO: ilustračné

