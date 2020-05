15. máj 2020 Milan Hanzel Šport Tenis Tenisová diva z Argentíny oslavuje: POVEDALI by ste, že Sabatiniová má 50 rokov?! FOTO

Počas aktívnej kariéry pútala Argentínčanka s talianskymi koreňmi Gabriela Sabatiniová pozornosť nielen športovými výkonmi, ale aj pôvabom.

Koncom 80. a v prvej polovici 90. rokov minulého storočia patrila medzi najlepšie tenistky na svete. Víťazka US Open (1990) a držiteľka striebornej medaily z OH 1988 v Soule Gabriela Sabatiniová bude mať v sobotu 16. mája 50 rokov.

Dosiahla toho veľa

Medzi jej najväčšie rivalky patrili napríklad Nemka Steffi Grafová, Španielka Arantxa Sanchezová-Vicariová či Američanka Lindsay Davenportová. Okrem grandslamu, ktorý vybojovala na US Open v roku 1990, dosiahla Sabatiniová celkovo 27 titulov na okruhu WTA. Dvakrát vyhrala Turnaj majsteriek (1988, 1994). V roku 1988 si z wimblendonskej trávy odniesla titul zo ženskej štvorhry. Jej úspešnú kariéru zdobí aj olympijské striebro zo Soulu. V roku 2006 uviedli najúspešnejšiu argentínsku tenistku do Medzinárodnej tenisovej siene slávy.

Niečo z jej minulosti

Gabriela Sabatiniová sa narodila 16. mája 1970 v Buenos Aires. S tenisom začala v šiestich rokoch a prvé úspechy dosiahla už ako juniorka. Keď mala 13 rokov, vyhrala prestížny mládežnícky tenisový turnaj Orange Bowl v Miami a získala aj singlový titul na juniorskom turnaji Roland Garros. V roku 1985 vo veku 15 rokov naskočila do kolotoča profesionálneho ženského tenisu a hneď sa prebojovala do svojho prvého grandslamového semifinále. Na parížskej antuke Roland Garros však nestačila na Američanku Chris Evertovú. Prvé grandslamové finále si Argentínčanka zahrala v roku 1988 na US Open. Na centrálnom dvorci Arthura Asha vo Flushing Meadows sa však musela skloniť pred rivalkou Steffi Grafovou.

Priznala, že prehrala naschvál

V roku 2013 pre La Nación uviedla, že semifinálové prehry súviseli aj s jej introvertnou povahou. Pripustila, že pre prílišnú plachosť viaceré grandslamové semifinálové súboje vypustila naschvál. Obávala sa totiž prílišného mediálneho záujmu a povinností spojených s úspechom na týchto najprestížnejších tenisových turnajoch. Napriek tomu vyhrala v roku 1988 Wimbledon v ženskej štvorhre a v tom istom roku sa prebojovala aj do finále olympijského turnaja v Soule, v ktorom však nestačila na Grafovú.

Rivalka Grafová

Finálovú prehru z olympiády vrátila Sabatiniová fenomenálnej Nemke na US Open v roku 1990, keď dosiahla svoj jediný singlový grandslamový triumf, čím sa stala prvou Argentínčankou, ktorá vyhrala grandslamový turnaj.

Skončila skoro

Bohatú a úspešnú kariéru tenistka, ktorá vo februári 1989 dosiahla vo svetovom rebríčku 3. miestom svoje maximum, ukončila vo veku 26 rokov v roku 1996. Na kurtoch zarobila takmer deväť miliónov amerických dolárov.

Po kariére ešte väčšia sláva

Po skončení kariéry sa venovala podnikaniu. Celosvetovo známym sa stal parfum nesúci jej meno. Spolupracuje tiež s viacerými organizáciami, ktoré pomáhajú deťom v núdzi či chudobným. „Mám pocit, že som urobila v živote všetky veci, ktoré som chcela urobiť. Dôležité je, že sa cítim dobre. Som šťastná, tam kde som a som hrdá, čo som v tenise dosiahla,“ prezradila Gabriela v rozhovore pre www.lanacion.com.ar.

Oslava v Miami

Ako uviedol spomínaný portál, Sabatiniová kvôli pandémii koronavírusu strávi dnešné narodeniny zrejme na Miami. Pôvodne ich chcela oslavovať vo svojom dome vo Švajčiarsku, no vírus COVID-19 ju zastihol práve v USA. A čo odkazuje všetkým ľuďom? „Keď sa život vráti do normálu, stretnite sa so svojimi blízkymi a priateľmi, vyobjímajte sa a choďte na kávu alebo zmrzlinu,“ pousmiala sa Gabriela.

