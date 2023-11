7 Galéria instagram.com/ferragamo Zdroj: Instagram.com/versace TOP doplnky, ktoré rozmrazia chladnú jeseň: Oslava ženskosti a sebavedomia! Jeseň je tu a s ňou prichádzajú kúsky, pri ktorých podskočí nejedno srdce. Užite si sychravé počasie štýlovo. 5. november 2023 Magazín

5. november 2023 Magazín TOP doplnky, ktoré rozmrazia chladnú jeseň: Oslava ženskosti a sebavedomia! Jeseň je tu a s ňou prichádzajú kúsky, pri ktorých podskočí nejedno srdce. Užite si sychravé počasie štýlovo.

Ani v tomto studenom a upršanom počasí nemusíte vyzerať neforemne až tuctovo. Neviete, čo si obliecť počas jesene? Pozrite si najlepšie najštýlovejšie kúsky a uchmatnite si svoj must have.

Jeseň 2023 prináša hneď niekoľko módnych trendov, ktoré lichotia ženskej postave, poskytujú dostatok pohodlia, sebavedomia a dokážu pritiahnuť pozornosť.

1. V znamení červenej

Oblečte sa do elektrizujúcej červenej farby. Je veľkým hitom tejto jesene. „Začleňte do svojho šatníka červené kúsky, získate farbu, ktorá vyžaruje energiu a sebavedomie,“ radí In Thing. Ak je to na vás príliš odvážne, uberte a inšpirujte sa kolekciami značiek ako Ferragamo a Courrèges, pretože tie skutočne stelesňujú farbu tejto sezóny.

2. Tichý luxus

Zatiaľ, čo mnohé známe značky v predchádzajúcich sezónach siahali po výraznom logu či vzore, túto sezónu je všetko inak. Mnohé módne domy sa naraz vzdali okázalých prejavov luxusu a okamžite rozpoznateľných dizajnérskych potlačí. „Budete to vidieť od nadčasových viest až po blejzre, a dokonca aj jednoducho dobre strihané džínsy, tichý luxus bude jedným z najmúdrejších trendov tejto sezóny,“ píše Vogue.

3. Sebavedomá žena

Objavte v sebe sebavedomú ženu, ktorá vie, čo chce. Nemusíte dlho rozmýšľať, čo na seba, pretože móda je k vám naklonená. Doprajte si na pracovisko ale aj mimo neho obleky, dlhšie saká, sukňu pod kolená či nadrozmerné prúžkované sako. Power dressing udrie v plnej sile! „Pre každodenné nosenie si vyberte elegantnú siluetu ako áčkovú sukňu v kombinácii s čižmami a elegantne vyzerajúcou taškou,“ informuje Thing.

