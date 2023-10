Zdroj: Instagram.com/nazifeeozcan , instagram.com/modeblogg , Instagram.com/emilisindlev TOP topánky na jeseň 2023: Veľký návrat mäkučkej a pohodlnej obuvi! Vychutnajte si jeseň v teple. Módne domy stavili na praktické aj trendové kúsky. 15. október 2023 Magazín

Módne domy prinášajú každoročne šialené kúsky. To isté platí o obuvi. O rozruch sa postarali napríklad milované a nenávidené žabky, ktoré sa naraz hodili aj k spoločenským šatám. O slovo sa naraz ohlásila obuv inšpirovaná kultovou postavou Hulka. Je tu jeseň a s ňou prichádzajú tohtoročné trendy. Okrem niekoľkých menej pohodlných trendov, prichádzajú aj tie, ktoré si vás rýchlo získajú.

Midi

„Čižmy na jeseň sú samozrejmým trendom. Zatiaľ, čo v posledných rokoch bojujú o našu pozornosť najmä členkové topánky, je tu nečakaný súrodenec, ktorý sa zakráda v obchodoch a je pripravený ukradnúť vám srdcia,“ opisuje Glamour. Uchmatnite si tiež jesenné čižmy známe aj ako midi topanky, ktoré siahajú medzi členkom a kolenom. Ak túžite po najväčšom trende, skúste šnurovačky, budú must have tejto jesene! No nič nepokazíte ani kovbojskými čižmami.

