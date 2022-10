5 Galéria instagram.com/noorieana , instagram.com/lofficielbrasil Zdroj: instagram.com/sydney_sweeney TOP účesy tejto jesene: Praktické a príťažlivé strihy pre MLADISTVÝ a ŽIARIVÝ look Doprajte si na jeseň zmenu a siahnite po jednom z najhorúcejších vlasových trendov. 16. október 2022 Monika Hanigovská Magazín

Jeseň je už tu! Aj v daždivom a sychravom počasí môžete zažiariť. Tom Smith, prognostik trendov a vlasový štylista odhalil jesenné trendy. Ktorý účes si vyberiete?

1. Midi účes – pristane každej žene

Aj krátke vlasy zostrihané po plecia môžu vyzerať ako z prehliadkovéh móla. Midi uberá vek, dokáže vyčarovať objem na počkanie a je odkazom na zlatú éru supermodeliek.

„Tento štýl dodáva život jemným až stredne dlhým vlasom a so správnym prístupom ho možno prispôsobiť aj k hustejším typom vlasov. Prečo? Má pohodlnú dĺžku a sedí na kľúčnej kosti. Vlasy sú podopreté a môžu sa pohybovať aj odskakovať,“ opisuje Tom Smith pre portál Stylist.

Komu pristane midi strih podľa jeho slov? „Pokračovanie nadýchaného objemu, ktorý sme videli začiatkom tohto roka, sa prehupol do jesene. Pôvab a objem éry supermodeliek 90. rokov je nadčasový. Účes si môže osvojiť každá žena.“

2. Orámované vlasy – pre výraznejšie črty tváre

Túžili ste niekedy vyskúšať ofinku, ale báli ste sa? Jeseň je najlepším obdobím, kedy sa môžete bez obáv zveriť do rúk skúsenej odborníčky. Jesenné počasie je pre ofinku najvhodnejšie, nehrozia žiadne prepotené fľaky na čele.

Vlasový štylista odporúča ofinku aj vtedy, ak máte prirodzené rozlietané vlasy. „Ak máte kučeravé alebo vlnité vlasy, ešte lepšie,“ a zároveň prezrádza, prečo je to podľa neho top účes.

„Keby som si mal vybrať z dvoch mojich najobľúbenejších trendov na rok 2022 – úzka ofina a botticelliho vlny – bol by to tento účes. Rám ofinky je v objatí prirodzených vĺn, ktoré sedia nad obočím a dotvárajú tvár,“ dodáva vlasový špecialista a dodáva, že je to „zvyčajne fantastickou voľbou ako polichotiť oválnej tváričke“. Orámovanie zároveň zvýrazňuje oči, obočie a lícne kosti.

