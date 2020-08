Dnes o 22:17 Milan Hanzel Správy Zo Slovenska TOTO nás možno čaká: Koniec cestovania a do školy len s čestným vyhlásením? FOTO

Nová vlna koronavírusu je na Slovensku. Preto bol schválený aj nový pandemický plán, ktorý odobrila aj Pandemická komisia vlády SR. Čo nám z toho vyplýva?

Zdroj: TASR

5 Galéria

Zdroj: Instagram.com/ministerstvo_zdravotnictva_sr

Epidemiologická situácia na Slovensku je aktuálne pod kontrolou, aj keď sa zhoršuje.

Sme na tom relatívne dobre

V súčasnosti krajina čelí druhej vlne nového koronavírusu. Po stretnutí Pandemickej komisie vlády SR to v utorok povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Komisia navrhuje zasadnutie konzília odborníkov, aby prehodnotili stav v okolitých krajinách.

Nárast druhej vlny pandémie nového druhu koronavírusu je na Slovensku ešte relatívne dobrý. „Situácia je pod kontrolou aj vďaka enormnému úsiliu regionálnych hygienikov a pracovníkov regionálnych úradov verejného zdravotníctva,“ konštatoval Krajčí s tým, že v okolitých krajinách je situácia je komplikovanejšia.

Komisia by mala zadefinovať aj menej bezpečné regióny iných krajín. Počty chorých rastú napríklad v Česku či Poľsku. O bezpečnosti cestovania do iných krajín by mal rozhodnúť premiér Igor Matovič (OĽANO).

Nový plán

Komisia na stretnutí schválila nový pandemický plán pre Slovensko. Schválila ho až na druhý pokus. Odborníci o ňom diskutovali po prvý raz ešte koncom júla, ale neodobrili ho pre viaceré pripomienky.

Šéf rezortu priblížil, že plán napovie, ako má Slovensko postupovať nielen pri pandémii nového koronavírusu, ale aj pri iných respiračných ochoreniach. Nový pandemický plán nebude používať informácie o kĺzavom mediáne.

Slová ministra

„Dobrou správou je, že Slovensko má oddnes nový pandemický plán. Podľa pandemického plánu máme zabezpečenú pripravenosť Slovenska na pandémiu akútnych respiračných ochorení aj do budúcna. Ten pandemický plán bol prepracovaný v súvislosti s prebiehajúcou pandémiou ochorenia COVID-19. Jeho cieľom je eliminácia zdravotnej a ekonomickej záťaže obyvateľstva, chodu hospodárstva, stavanie úloh orgánov štátnej správy, samosprávy a odborných orgánov, ktoré riadia, zabezpečujú a plnia činnosti v spojitosti so zabezpečovaním ochrany verejného zdravia,“ povedal Krajčí.

Ísť do zahraničia? Radšej nie

Pandemická komisia vzhľadom na situáciu s novým druhom koronavírusu neodporúča cestovanie do zahraničia. Krajčí tiež avizoval, že rodičia by pred nástupom detí do školy mohli podávať čestné vyhlásenie o tom, že dieťa nebolo posledných 14 dní v zahraničí ani na tábore s medzinárodnou účasťou.

Ak sa vrátia zo zahraničia menej než 14 dní pred nástupom do školy, mali by ísť do karantény. Rodič by podľa Krajčího mohol na toto dieťa čerpať ošetrovné.

V prípade, že by rodičia chceli, aby dieťa do školy nastúpilo skôr, budú musieť test na prítomnosť nového koronavírusu zaplatiť.

Deti, ktoré sa vrátia zo zahraničia tesne pred školským rokom, môžu nastúpiť neskôr. Minister Krajčí to v stredu navrhne vláde.

Odporúčanie na zavedenie tzv. vyhlásenia o bezinfekčnosti chce predniesť na stredajšom (12. 8.) rokovaní vlády SR. Opatrenie by sa malo týkať aj predškolských zariadení.

Hlavný hygienik Ján Mikas doplnil, že veľa epidémií na Slovensku vzniklo z dôvodu importovaného prenosu, najmä z Ukrajiny, Srbska a Česka.

V ďalších prípadoch ide o kontakty s nakazenými. Veľkým firmám odporúča „oprášiť krízové plány“ a nastaviť pravidlá pre zamestnancov.

„Môže sa stať, že budú riešiť epidémie aj v týchto veľkých firmách a budú musieť pre tieto prípady uzatvoriť aj časti prevádzky,“ dodal.

Študenti z červených krajín

Pandemická komisia vlády SR navrhne, aby slovenské univerzity zabezpečili karanténne zariadenia pre študentov z takzvaných červených krajín, pretože práve z nich Slovensko zaznamenalo najviac importovaných prípadov COVID-19.

Toto opatrenie by sa v súvislosti so začiatkom školského a akademického roka malo okrem univerzít dotknúť okrem vysokých škôl aj stredných škôl s internátmi.

Zriadiť by mali izolačnú izbu pre potencionálnych pozitívnych študentov s ochorením COVID-19. V nej by mali byť ubytovaní, kým nebudú môcť vycestovať naspäť domov.

Zdroj: Dnes24/TASR