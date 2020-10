Značkový smartfón sa dá kúpiť za polovičnú cenu. Na tomto mieste!

Ak túžite po špičkovej elektronike od Apple, Samsungu či iných svetových značiek, môžete si ju dopriať aj bez nutnosti platiť plnú cenu. Bude v top stave a so zárukou.

Pre mnohých ľudí je smartfón alebo laptop od popredných značiek otázkou prestíže, ale nemôžu si ich dovoliť z finančných dôvodov. Britský portál BBC im ponúka riešenie a prináša veľký článok o internetovom predajcovi Back Market, ktorý predáva zrenovovanú elektroniku so zárukou za výrazne nižšie ceny.

Mobily a počítače z druhej ruky sa lacno predávajú na rôznych internetových bazároch, ale takáto kúpa v sebe nesie aj nemalé riziko, že sa prístroj zakrátko pokazí. Britská BBC upozorňuje na úplne iný koncept predaja amerického portálu Back Market.

„Smartfóny, počítače a ďalšia elektronika boli kompletne zrenovované. To znamená opravené, vyčistené a skontrolované,“ uvádza BBC.

Back Market nerobí tieto renovácie vo vlastnej réžii, ale spolieha sa na sieť dodávateľov, ktorí vo svojich zariadeniach dávajú použitú elektroniku do stavu „ako nové.“ Často to zahŕňa aj výmenu batérie, obrazovky a ďalších komponentov.

„Akonáhle sú zariadenia v špičkovom stave, predávajú sa na Back Market s jednoročnou zárukou,“ dodáva portál.

Zákazník si tak môže byť istý, že ak by sa zakúpený smartfón či počítač do roka pokazil, môže ho spoľahlivo vrátiť späť. Zakladatelia Back Market si pochvaľujú, že im biznis vychádza a na svojej stránke zverejnili aj ľahko ironický odkaz:

„Drahý Apple, Samsung, LG & Co., zbožňujeme vaše produkty, ale máme ich ešte radšej, keď sú zrenovované. Je to romantickejšie, tvorí sa tak menej odpadu a úprimne – je to oveľa lacnejšie. Cmuk!“