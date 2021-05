Zdroj: Twitter.com/Vigili del Fuoco Tragédia v Taliansku: Pri páde lanovky zahynulo 9 ľudí. Medzi zranenými sú aj deti Kabína lanovky sa zrútila neďaleko vrchola hory Mottarone v regióne Piemont. K zrúteniu došlo len necelých tristo metrov pred cieľovou stanicou. Dnes o 15:58 Zo zahraničia

Najmenej deväť ľudí prišlo v nedeľu o život pri páde lanovky v severnom Taliansku. Oznámili to miestne záchranné zložky, informujú agentúry AFP a AP.

Kabína lanovky sa zrútila neďaleko vrchola hory Mottarone v regióne Piemont, keď bola veľmi vysoko nad zemou, uviedol predstaviteľ alpskej záchrannej služby pre televíziu SkyTG24.

300 metrov pred cieľom

V čase pádu z nosného lana bola kabína s 11 ľuďmi vysoko nad zemou, uviedol hovorca alpskej záchrannej služby Walter Milan. Na mieste podľa neho stále pátrajú po možnej 15. osobe v spadnutej kabíne.

Noviny Corriere Della Serra informovali, že letecká záchranná služba previezla letecky do Turína dve deti vo veku deväť a päť rokov. Ich stav je kritický, vyplýva z aktuálnych správ záchranných zložiek.

Príčina tragédie zatiaľ nie je známa. Fotografia, ktorú zverejnil hasičský zbor, ukazuje spadnutú kabínu v strmom, zle prístupom teréne, podľa talianskych médií asi 300 metrov pod vrcholom 1491-metrovej hory.

Podľa správy záchranné práce sťažovalo to, že kabína spadla do lesa v neprístupnom teréne. „Smutné na tragédii je to, že k zrúteniu došlo len necelých tristo metrov pred cieľovou stanicou. Jazda pritom trvá 20 minút,“ spresňuje iMeteo.sk.

Lanovka bola v prevádzke len krátko, píše iMeteo.sk s odvolaním sa na miestne médiá. „V rokoch 2014 až 2016 bola kompletne uzavretá z dôvodu generálnej opravy. Po uvoľňovaní opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu bola otvorená po ďalšej prestávke len 24. apríla tohto roku. Celkovo lanovka funguje od roku 1970,“ približuje iMeteo.sk.

🔴 #Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone decedute, il bilancio è provvisorio. Squadre #vigilidelfuoco al lavoro. Sul posto l’elicottero del reparto volo di Varese [13:50 #23maggio] pic.twitter.com/y4SnbDNNjz — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 23, 2021

Zdroj: TASR