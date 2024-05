10. máj 2024 Zo Slovenska TRAGICKÁ zimná sezóna: Na slovenských horách počas nej zahynulo 12 ľudí Na horách v zimnej sezóne zahynulo 12 ľudí, záchranári mali 2 154 zásahov.

Na slovenských horách zahynulo počas uplynulej zimnej sezóny 12 ľudí a horskí záchranári v nej absolvovali spolu 2 154 zásahov. Zimná sezóna sa oficiálne skončila 1. mája, kedy sa uzavreli aj najvyššie položené lyžiarske svahy. Informovala o tom vo štvrtok Horská záchranná služba (HZS).

Kde bola najhoršia situácia?

Najčastejšie požiadali príslušníkov HZS o pomoc v oblasti Nízkych Tatier.

„Od 1. decembra 2023 vyrazili do terénu na záchrannú akciu 1 180-krát, z toho až 1 082 zásahov bolo vykonaných na lyžiarskych tratiach. Tieto čísla sú niekoľkonásobne vyššie než v iných oblastných strediskách HZS, a to práve z dôvodu, že na severnej i južnej strane Nízkych Tatier sa nachádzajú početné strediská určené lyžiarom a milovníkom zimných športov,“ uviedla HZS.

Druhý najvyšší počet záchranných akcií bol v Malej Fatre, a to celkovo 281, prevažne išlo opäť o pomoc návštevníkom lyžiarskych stredísk. Vo Veľkej Fatre zasahovali horskí záchranári 224-krát. Vo Vysokých Tatrách to bolo 228 zásahov, v Západných Tatrách 212 záchranných akcií. V Slovenskom raji vyrazili horskí záchranári do terénu 25-krát.

Pomáhali aj turistom

Aj keď vo všetkých horských oblastiach boli najčastejšou príčinou zásahov poranenia lyžiarov, záchranári pomáhali tiež turistom, horolezcom a ostatným návštevníkom hôr.

„V 206 prípadoch išlo o záchranné akcie na turistických chodníkoch, horských chatách a v turisticky bežne dostupných lokalitách. V horskom teréne mimo značených chodníkov pre turistov bolo vykonaných 23 zásahov,“ bilancovala HZS.

Lavínová sezóna 2023/2024 bola kratšia než tá predchádzajúca. Najmä vo Veľkej a Malej Fatre sa sneh roztopil skoro. Napriek tomu počet nehôd podľa záchranárov stúpol z 22 na 35. Prevažne išlo o menšie lavíny.

