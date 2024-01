TRAGICKÝ skok z 29. poschodia: Odvážlivcovi ZLYHAL padák! Kamarát všetko zachytil na VIDEO

33-ročný britský base jumper Nathy Odinson sa v sobotu (27. januára) bez povolenia dostal na strechu 29-poschodovej budovy v thajskom prímorskom letovisku Pattaya.

Spoločnosť mu robil jeho kamarát, ktorý mal za úlohu natočiť Odinsonov skok padákom z výškovej budovy. Base jumper videá svojich riskantných zoskokov pravidelne zdieľal na sociálnych sieťach.

Na osudnom videu vidno, ako odvážlivec stojí na okraji strechy budovy.

„Tri, dva, jedna…Uvidíme sa,“ povie Nathy priateľovi a vrhne sa zo strechy do tmavej noci.

Bohužiaľ, skok dopadol tragicky. Padák zlyhal a base jumper sa zrútil k zemi. Ako informoval Daily Mail, Odinson počas neriadeného pádu vrazil do stromu a zrútil sa priamo na chodník.

Záchranári už mohli iba konštatovať jeho smrť. „Počul som zvuk lámajúceho sa stromu a myslel som si, že spadol konár, ktorý dopadol na zem. Kričala tam žena, tak som prišiel a uvedomil som si, že na zemi leží človek. Bol mŕtvy,“ povedal ochrankár Kanet Chansong.

Počas kontroly kamerových záznamov zamestnanci z bytovky uvideli, ako Odinson spolu s priateľom zaparkovali pred budovou, počkali, kým vo vestibule nikto nebude a vkradli sa do budovy. Obom sa podarilo dostať až na strechu.

Tragédiu vyšetruje polícia, podľa ktorej môže za smrť base jumpera zlyhanie padáka.

