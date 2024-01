28. január 2024 ELA Zo zahraničia FOTO Benátky zaplavili masky a nádherné kostýmy. Najznámejší festival si pripomína Marca Pola Benátsky karneval (Carnevale di Venezia) je najslávnejším podujatím tohto druhu v Európe.

Námestie sv. Marka zaplnili ľudia v maskách. V Benátkach sa začal najznámejší tradičný karneval. V čase svojho konania ním žije celé mesto; ulice sú plné farebných masiek, hudby a radosti. V epicentre zábavy sa odohráva mnoho fascinujúcich udalostí.

Jednou z najvýraznejších atrakcií je spúšťanie anjela zo stometrovej veže Campanilla na oceľových lanách. Tento neopakovateľný zážitok, ktorý sa opakuje viackrát počas karnevalu.

Benátsky karneval je povinná návšteva pre každého, kto má rád kultúru, históriu a radovánky. V tomto roku sa bude konať od 27. januára do 13. februára.

Marco Polo

Tento rok má Benátsky karneval s cestovaním veľa spoločného. Oslavuje totiž jedného zo svojich najväčších cestovateľov: pripomína si 700. výročie smrti Marca Pola, a preto sa tento velikán vracia do svojej benátskej lagúny ako protagonista karnevalovej tradície a to pod názvom – Do Orientu „Úžasná cesta Marca Pola“.

Tradície tejto okázalej, bohatej a bezstarostnej slávnosti siahajú do 11. storočia. Najstarší dokument týkajúci sa používania masiek v Benátkach sa datuje k dátumu 2. mája 1268. V 14. storočí začali platiť zákony s cieľom zastaviť morálny úpadok benátskej spoločnosti.

Bohatá história

Rada mesta vydala 13. augusta 1608 vyhlásenie, v ktorom sa hovorilo, že nosenie masky po celý rok predstavuje vážne ohrozenie republiky.

Mnohí šľachtici používali totiž masky aj pri hazardných hrách, aby sa takto skryli pred veriteľmi. Aby sa zabránilo strašným následkom tohto nemorálneho správania, mal každý občan, šľachtic a cudzinec nosiť masku len počas dní karnevalu, alebo na oficiálnych hostinách.

Karnevalové tradície v Benátkach upadli po páde Benátskej republiky. Úplný koniec pre karneval znamenalo dobytie mesta Napoleonom v roku 1797, ktorý karneval zakázal.

Obnovenie tejto tradície v roku 1979 každoročne priláka do Benátok státisíce návštevníkov. Okrem miestnych obyvateľov, ktorí sa obliekajú do neuveriteľných kostýmov, konajú sa počas karnevalu aj slávnostné sprievody pripomínajúce dejiny mesta. Mestom zaľúbencov pochodujú zástupcovia všetkých stavov a cechov, vojaci, princezné… A všade sú prítomní aj muzikanti.

Zdroj: Dnes24.sk