Traja ruskí kozmonauti prišli na vesmírnu stanicu vo FARBÁCH Ukrajiny: Išlo o PROVOKÁCIU?

V médiách sa preto objavili špekulácie o tom, že si zámerne obliekli kombinézy vo farbách ukrajinskej vlajky. Kozmonauti to však odmietli s tým, že išlo len o náhodu, informovala v sobotu agentúra AP.

Trojicu Rusov dopravila na ISS v piatok večer kozmická loď Sojuz MS-21, ktorá približne tri hodiny predtým vzlietla z ruského kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane.

Doterajšiu posádku ISS zloženú z dvoch Rusov, štyroch Američanov a jedného nemeckého astronauta posilnili v piatok traja noví ruskí kozmonauti: Oleg Artemiev, Denis Matvejev a Sergej Korsakov.

Trojica novopríchodzích kozmonautov sa podľa denníka The Guardian zrejme krátko pred vstupom do priestorov ISS prezliekla do žltých letových kombinéz s modrými prvkami. Krátko pred spojením Sojuzu s ISS bolo pritom na videu vidno Artemijeva oblečeného v modrej kombinéze. Vyvolalo to dohady, že si zámerne vybrali kombinézy vo farbách ukrajinskej vlajky, čo však samotní kozmonauti popreli.

Oleg Artemijev dostal počas rozhovoru so svojimi rodinnými príslušníkmi, ktorý absolvoval z ISS, otázku týkajúcu sa farby kombinéz. Odpovedal, že každý člen posádky si sám vybral, do akej kombinézy sa oblečie.

Americký astronaut Mark Vande Hei sa spolu s dvomi ruskými kozmonautmi 30. marca na palube Sojuzu vráti späť na Zem. V apríli potom dorazia na ISS traja astronauti NASA a jeden taliansky kozmonaut.

Today, three Russian cosmonauts are wearing yellow-and-blue flight suits, the colors of the Ukrainian 🇺🇦 flag, upon their arrival from a Soyuz rocket to board the international space station ISS, showing their solidarity with Ukraine #SoyuzMS21 #ISS pic.twitter.com/WR7lrY3d2o