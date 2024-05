31. máj 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia TRAPAS v nemeckej armáde: Vojakom sa STRATILA jedna z najmodernejších rakiet! Človek by si myslel, že niečo také, ako moderná raketa vzduch-vzduch, bude strážená ako oko v hlave. V nemeckej armáde je poplach. Práve takáto raketa sa im stratila.

Zdroj: TASR/DPA

Nemeckým ozbrojeným silám sa stratila moderná raketa vzduch-vzduch Iris-T. Na základe správy Business Insider o tom informoval server novinky.cz.

Počty nesedeli

To, že niečo nie je v poriadku, vraj pred pár dňami zistili v kasárňach v Severnom Porýní-Vestfálsku.

Kvôli stavebným prácam tam museli naložiť a preniesť zbrane, no zistili, že skutočný počet rakiet nesedí s počtom uvedeným v digitálnom zozname.

Armáda aktuálne preveruje, či sa raketa nedostala na kontajnerovú loď smerujúcu do USA, kde sa aktuálne konajú cvičné streľby. Ak by sa to potvrdilo, raketa by nemala „ostrú“ hlavicu.

Moderná raketa

Ako informoval server t-online.de, aj tak by išlo o problém, keďže prípadný nepriateľ by sa dostal k prísne tajným technológiám.

„Strela nie je len drahá, kus za 250-tisíc eur, ale je to jedna z najmodernejších zbraní ozbrojených síl. S pomocou infračerveného vyhľadávania v hlavici môže presne zasahovať lietadlá, drony a rakety do vzdialenosti až 40 kilometrov,“ informoval Business Insider.

