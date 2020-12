28. december 2020 Politika Trestné oznámenie aj neúčasť na hlasovaní: Poslanci sa búria voči Mikasovej vyhláške

Proti účasti poslancov pozitívnych na koronavírus na mimoriadnej schôdzi vlády sa postavili Smer-SD, Hlas-SD aj ĽSNS. Mikas by mal podľa Pellegriniho zvážiť odchod z funkcie.

Na pondelkovej mimoriadnej schôdzi Národnej rady (NR) SR poslanci schválili novelu ústavného zákona o bezpečnosti štátu. Tá má umožniť opätovné predlžovanie núdzového stavu. Vláda bude môcť vyhlásený núdzový stav opakovane predlžovať, najviac o 40 dní. Schváliť to však bude musieť Národná rada (NR) SR.

Mimoriadna schôdza

Hlasovanie pre nedostatok poslancov z dôvodu karantén plénum už dvakrát odložilo.

V nedeľu (27. 12.) večer vydal hlavný hygienik SR vyhlášku, ktorou umožnil poslancom NR SR, ministrom či prezidentke prísť do práce aj v prípade, že sú pozitívni na ochorenie COVID-19.

Mimoriadna schôdza sa tak konala aj s viacerými opatreniami. Proti účasti poslancov pozitívnych na koronavírus sa postavili politické strany Smer-SD, Hlas-SD aj ĽSNS.

Výsmech občanom

Opozičná ĽSNS vníma krok hlavného hygienika SR Jána Mikasa, ktorý umožnil prísť do parlamentu aj poslancom nakazeným novým koronavírusom, ako výsmech občanom SR a plánuje vo veci podať trestné oznámenie.

„Je to ukážka arogancie a papalášstva voči všetkým ľuďom, ktorým sú celé mesiace pod hrozbou pokút a trestných stíhaní obmedzované ich práva na pohyb či výkon zamestnania, rovnako tak deťom právo na vzdelanie. Z nariadenia totiž vyplýva, že táto choroba buď nie je zďaleka taká nebezpečná, alebo sú opatrenia neúčinné, alebo sú vládni politici viac ako ostatní občania,“ uviedol hovorca strany Ondrej Ďurica.

Papalášizmus

Líder strany Hlas-SD Peter Pellegrini v súvislosti s mimoriadnou schôdzou a výnimkou hlavného hygienika SR pre účasť poslancov pozitívnych na ochorenie COVID-19 hovorí o papalášizme.

Hlavný hygienik Ján Mikas by mal podľa Pellegriniho zvážiť zotrvanie vo funkcii.

„Nesúhlasíme s predlžovaním núdzového stavu, vláda mala za 90 dní dostatok času, aby zaviedla opatrenia proti koronavírusu. A mala aj dostatok času na to, aby o nich ľudí presvedčila a ukázala, že ide príkladom v ich dodržiavaní. A nie v papalášskom obchádzaní pravidiel, ktorého sme dennodenne svedkami,“ uviedol expremiér.

Pýta sa, ako chcú vládni politici, aby ľudia rešpektovali ich nariadenia, ak ich sami porušujú. Mrzí ho, že papalášizmus vlády podporuje aj hlavný hygienik. „Ján Mikas už svojimi krokmi prekročil čiaru, ktorá delí odborníkov od politikov. A mal by zvážiť svoj odchod z funkcie, ktorá má a musí byť výlučne odborná,“ zdôraznil.

Fašistické praktiky vlády

Predseda Smeru-SD Robert Fico ešte ráno vyzval poslancov pozitívnych na COVID-19, aby nešli na pondelkovú mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR. Povedal, že ak prídu, dopúšťajú sa trestného činu šírenia nebezpečnej a nákazlivej ľudskej choroby.

Očakáva, že to koaličným poslancom a vláde vysvetlí aj generálny prokurátor. Rovnako apeloval na poslancov Smeru-SD, aby v záujme ochrany vlastného zdravia na mimoriadne rokovanie parlamentu nešli. Hovorí o fašistických praktikách vlády.

Trestné oznámenie

Smer bude podľa podpredsedu Smeru-SD Ľuboša Blahu zvažovať podanie trestných oznámení na poslancov, ktorí sú pozitívni na ochorenie COVID-19 a prišli na pondelkové mimoriadne rokovanie Národnej rady SR. V tejto súvislosti plánuje osloviť aj Ústavný súd a generálnu prokuratúru.

„Porušujú paragraf o šírení nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby alebo paragraf o všeobecnom ohrození,“ zdôraznil s tým, že v prípade preukázania viny sú trestné sadzby počas trvania núdzového stavu od štyroch do desať rokov. Blaha pripomenul, že v minulosti sa museli poslanci preukazovať negatívnymi testami na ochorenie COVID-19, inak by neboli pustení do sály.

Nemorálny papalášizmus

Premiér Igor Matovič (OĽANO) odmieta kritiku opozičných poslancov za to, že hlavný hygienik Ján Mikas povolil účasť poslancov pozitívnych na ochorenie COVID-19 v parlamente. Informoval o tom na sociálnej sieti.

Predseda vlády nesúhlasí s tým, že ide o papalášizmus. Naopak, za „nemorálny papalášizmus“ považuje brať 4 500 eur za mesiac, nič nerobiť a stráviť v práci 50 hodín mesačne. Tvrdí, že opozičníci štvú ľudí proti vláde, opatreniam či očkovaniu.

