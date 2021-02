Zdroj: TASR/Pavol Zachar Trpké PRIZNANIE hlavného hygienika o vyhrážaní sa smrťou: Bojím sa o svoju rodinu! Stojí mu to za to? Hlavný hygienik Ján Mikas je ústrednou postavou v slovenskom boji s koronavírusom. Ako však priznal, musí riešiť aj vyhrážky a strach o rodinu. 20. február 2021 Milan Hanzel Správy Zo Slovenska

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Urastený chlapík stál najprv v pozadí Igora Matoviča na začiatkoch pandémie pred približne rokom. Neskôr sa dostával čoraz viac do popredia, pretože COVID-19 sa viac a viac „rozťahoval“. Keďže je hlavný hygienik Slovenska, statočne čelí nielen zúriacemu vírusu, ale aj atakom zo strany ľudí a dokonca aj vyhrážkami smrti. Priznal to v rozhovore pre Denník N.

Mohlo byť horšie

Najprv sa zdalo, že pandémiu porazíme jedným lockdownom, no odvtedy už prešlo mnoho týždňov a situácia na Slovensku sa nezlepšuje. „Je dobré, že testovanosť na Slovensku je vysoká. Situácia mohla byť ešte horšia. Pandémie chodia vo viacerých vlnách, takže sme čakali, že druhá vlna príde. Prvú sme zvládli veľmi dobre, ale následkom je aj to, že malá časť populácie si vytvorila dostatočnú ochranu. A má to aj psychologický efekt. Ľudia si možno mysleli, že to zas ľahko prejde,“ povedal Mikas Denníku N.

Kedy nastal zlom?

Aj túto otázku hlavný hygienik zodpovedal: „Zlom nastal, keď sa koncom leta začali množiť prípady, ľudia prichádzali z dovoleniek a vírus sa začal šíriť na oslavách, svadbách a v rodinách. Potom si všetci všimli, že situácia nebude taká jednoduchá. Teraz vidíme aj vznik nových mutantov, vysoké zastúpenie britského variantu a následkom toho máme dnešný stav.“

Podľa slov Mikasa je najdôležitejšie, aby každý jeden občan dodržiaval nariadené opatrenia. „Opatrenia sú nastavené dostatočne prísne, musia sa však dodržiavať. Nie je v silách kontrolných orgánov úplne všetko skontrolovať. Je na ľuďoch, aby ich dodržiavali,“ vysvetľuje Mikas.

„Pribudla nám teraz nová možnosť riešenia pandémie a to je vakcína. Čím viac ľudí a čím skôr sa dá zaočkovať, tým môže byť situácia na Slovensku lepšia,“ poznamenal.

Šokujúce slová

Žiaľ, aj na takého odborníka, akým Ján Mikas vo svojom obore je, sa zniesla lavína kritiky a hlavne posmeškov. „Robíme maximum. Samozrejme, že človek uvažuje nad všetkým možným. Aj nad tým, či mu to stojí za to byť terčom posmechu alebo keď sa vám vyhrážajú smrťou. Bojím sa o svoju rodinu. S políciou riešime viaceré vyhrážky,“ zaskočil slovami Mikas.

Natíska sa otázka, či s tým nechce skoncovať a náročné riadenie pandemickej situácie nechať na niekoho iného? „Skúsime ešte zabojovať. Bolo by nezodpovedné, keby som odišiel teraz, v najhoršej situácii. Bola by to ľahká voľba. Neviem si predstaviť, že by som sa niekde z úzadia v obývačke pozeral na to, ako sa ostatní trápia. Budem ďalej pracovať,“ vyhlásil Mikas.

