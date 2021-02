Zdroj: TASR/Jakub Kotian Svoj boj prehral: Zomrel smerácky poslanec a starosta Ľubomír Petrák O vážnom zdravotnom stave známeho poslanca pred časom informoval jeho stranícky šéf Robert Fico. Dnes o 11:56 Správy Zo Slovenska

Dnes o 11:56 Správy Zo Slovenska Svoj boj prehral: Zomrel smerácky poslanec a starosta Ľubomír Petrák O vážnom zdravotnom stave známeho poslanca pred časom informoval jeho stranícky šéf Robert Fico.

Vo veku 59 rokov zomrel poslanec Národnej rady (NR) SR a starosta obce Hurbanova Ves Ľubomír Petrák (Smer-SD). Potvrdil to jeho stranícky kolega a poslanec Dušan Jarjabek, ktorý má túto informáciu od rodiny zosnulého. O jeho vážnom stave informoval v piatok (19. 2.) predseda Smeru-SD Robert Fico.

Politici kondolujú

Úprimnú sústrasť vyjadril na sociálnej sieti poslanec Smeru-SD a exminister práce Ján Richter. „Odišiel človek, s ktorým som spolupracoval desiatky rokov. Ľubo Petrák bol poctivý a pracovitý kolega a vzorný otec rodiny. Vyjadrujem úprimnú sústrasť celej rodine a blízkym,“ napísal.

K Richterovým slovám sa pridala aj predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. „Je mi to úprimne ľúto. Poznala som ho osobne, bol síce poslancom za stranu Smer, no počas môjho pôsobenia v opozícii viedol parlamentný výbor pre vzdelávanie, ktorého som bola členkou. Napriek tomu, že sme na niektoré otázky mali diametrálne odlišné názory, bol to človek kultivovaného dialógu, človek, ktorý vedel preukázať rešpekt aj kolegom v opozícii, človek ktorý počúval, skrátka politik, s ktorým si viete predstaviť konštruktívnu spoluprácu napriek tomu, že stojíte na opačných brehoch politického spektra,“ skonštatovala na sociálnej sieti.

Spolupráca s Ľubomírom Petrákom, či ako so šéfom školského výboru parlamentu alebo politickým oponentom, bola obohacujúca a dala mi veľa. Na sociálnej sieti to napísal minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS), ktorý vyjadruje úprimnú sústrasť nad úmrtím poslanca Národnej rady SR.

„Som rád, že som ťa spoznal Ľubo. Veľmi mi budú chýbať naše rozhovory,“ dodal osobnejší rozmer svojej kondolencii.

Pripomenul, že Petrák bol štyri roky jeho parlamentným kolegom. „Hoci on bol zo strany Smer-SD a ja zo SaS, vždy sme mali korektný vzťah, povedal by som, že dokonca kamarátsky,“ povedal. Ocenil aj korektnú a vecnú debatu v mediálnych diskusiách.

Nad úmrtím vyjadril zármutok aj premiér Igor Matovič (OĽANO). „Ľuba Petráka som mal rád,“ uviedol premiér. Petrák podľa jeho slov do Smeru-SD ani nepatril. Dodal, že za úmrtím stojí ochorenie COVID-19, ktoré jeho stranícki kolegovia spolu s dôsledkami pandémie podľa premiéra spochybňovali.

Na udalosť reagoval aj predseda Smeru-SD Robert Fico. Pripomenul, že v Petrákovom odchode stráca človeka, ktorý bol 30 rokov jeho nielen politickým kolegom, ale aj osobným priateľom. „Ľubo, odpočívaj v pokoji,“ odkázal Fico.

Starosta aj pedagóg

Ľubomír Petrák sa narodil 6. augusta 1961 v Myjave. Po maturite absolvoval štúdium na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Na fakulte pôsobil ako odborný asistent a pedagóg. Po roku 1989 bol aj živnostníkom či konateľom v súkromných firmách CORRECT Plast a HB REAL.

Do aktívnej politiky vstúpil začiatkom 90. rokov minulého storočia. Bol členom a neskôr aj predsedom Strany demokratickej ľavice (SDĽ). Od roku 1992 bol starostom Hurbanovej Vsi v okrese Senec. Funkciu starostu obhájil aj v komunálnych voľbách v roku 2018, v ktorých kandidoval za stranu Smer-SD.

Po zlúčení SDĽ so Smerom-SD v decembri 2004 vstúpil do strany Roberta Fica a v parlamentných voľbách v roku 2006 prvýkrát kandidoval za Smer-SD do NR SR. Po víťazstve Smeru-SD vo voľbách sa Ing. Ľubomír Petrák, Csc. stal poslancom parlamentu.

Po voľbách v roku 2016 pôsobil v parlamente ako predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a tiež ako člen Výboru pre európske záležitosti. Ako poslanec Smeru-SD sa do parlamentu dostal aj po voľbách v roku 2020 a v NR SR bol podpredsedom Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.

