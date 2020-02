1. február 2020 Ľubomír Hudačko Kultúra Trpký návrat po zranení: Bubeníkovi Aerosmith v kapele odkázali, že má ešte cvičiť

V legendárnej skupine Aerosmith panuje napätá atmosféra. Bubeník musel oželieť koncerty kvôli zraneniu, no keď sa chcel vrátiť, čakal ho drsný odkaz.

Nie je to tak dávno, čo sme o napätej atmosfére informovali aj pri kapele The Offspring. Tam dvaja aktívni členovia už nechcú koncertovať s jedným zo zakladateľov a jej basgitaristom, Grekom K. a súdia sa medzi sebou.

Skupinu zažaloval

Niečo podobné teraz prežíva bubeník legendárnych Aerosmith Joey Kramer. Skupinu zažaloval po tom, čo mu po plánovanom návrate spoluhráči nedovolili hrať. Nevystúpil s nimi ani na nedávnych oceneniach Grammy.

Kramer si totiž poranil členok a niekoľko mesiacov s kapelou nevystupoval. Podľa žaloby od neho ostatní členovia chceli, aby najskôr poriadne cvičil a preukázal im, že už opäť hrá na zodpovedajúcej úrovni.

Kramer namietal, že v minulosti ostatní členovia po chorobe alebo indispozícii niečo podobné absolvovať nemuseli.

„Joey je náš brat. Najvyššiu dôležitosť má pre nás to, aby bol v dobrej pohode. Sám však priznal, že posledných šesť mesiacov nebol emocionálne ani fyzicky schopný s kapelou vystupovať,“ reagovali na žalobu zvyšní členovia formácie.

K spoluhráčom sa pripojil

Kramer sa však ku kapele pripojil aspoň pred Grammy počas MusiCares Gala, kde Aerosmith ocenili v rámci Person of the Year.

„Ponuku zúčastniť sa na oslavách na červenom koberci som privítal. Avšak nehrať priamo na pódiu na dvoch takýchto podujatiach, je pre mňa mimoriadne škodlivé," povedal Kramer vo svojom vyhlásení.

Aerosmith majú na konte 4 ceny Grammy a hity ako Deam on, Crazy či I don´t want to miss a thing. V roku 2001 boli uvedení do Rock'n'rollovej siene slávy. Steven Tyler a Joe Perry boli uvedení aj do Skladateľskej siene slávy.

