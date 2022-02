Zdroj: TASR/AP Trussová: Vojna na Ukrajine môže trvať ROKY. A Moskva môže použiť ešte horšie zbrane Šéfka britskej diplomacie tiež uviedla, že ruský vojenský útok na Ukrajinu "by mohol byť začiatkom konca" ruského prezidenta Vladimira Putina. 27. február 2022 Zo zahraničia

27. február 2022 Zo zahraničia Trussová: Vojna na Ukrajine môže trvať ROKY. A Moskva môže použiť ešte horšie zbrane Šéfka britskej diplomacie tiež uviedla, že ruský vojenský útok na Ukrajinu "by mohol byť začiatkom konca" ruského prezidenta Vladimira Putina.

Rusko-ukrajinský konflikt by mohol trvať roky a svet musí byť pripravený na to, že sa Moskva „bude snažiť používať ešte horšie zbrane“. Uviedla to v nedeľu britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová, ktorej vyjadrenia priniesli britské médiá a agentúra AFP.

Rusi nás už raz oklamali

„Obávam sa, že to bude dlhé, mohlo by to byť viacero rokov. Rusko má silné vojenské sily a my vieme, že Ukrajinci sú statoční, sú odhodlaní brániť svoju zvrchovanosť a územnú celistvosť a sú odhodlaní bojovať,“ povedala Trussová pre televíziu Sky News.

Trussová zdôraznila, že nedôveruje „takzvaným snahám“ Ruska o rokovaní s Kyjevom. „Vieme, že Rusi počas celých diplomatických rozhovorov, ktoré sme viedli, klamali. Ak to Rusi myslia s rokovaniami vážne, musia stiahnuť svojich vojakov z Ukrajiny,“ povedala ministerka.

„Nemôžu rokovať so zbraňou namierenou na hlavu Ukrajincov.“

Šéfka britskej diplomacie tiež uviedla, že ruský vojenský útok na Ukrajinu „by mohol byť začiatkom konca“ ruského prezidenta Vladimira Putina. Ten podľa nej „robí strategickú chybu“ aj vzhľadom na škody, ktoré ruskému hospodárstvu spôsobia západné sankcie.

Vojna na Ukrajine spôsobí „ekonomické náklady“ aj Spojenému kráľovstvu, doplnila Trussová s tým, že Briti budú chápať, „akú cenu by sme zaplatili, ak by sme sa Putinovi nepostavili teraz“.

Podporila Britov

Britská ministerka zahraničných uviedla, že Briti, ktorí sa rozhodnú ísť na Ukrajinu pomôcť tejto krajine v boji proti ruskej invázii, majú jej „úplnú“ podporu. TASR informuje na základe správ agentúry AP a stanice BBC.

„Ak ľudia chcú tento boj podporiť, ja ich v tom podporím,“ povedala Trussová v nedeľu vo vysielaní stanice BBC.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prostredníctvom sociálnych médií vyzval „všetkých, ktorí sa chcú pridať k obrane Ukrajiny, Európy a sveta“, aby prišli bojovať po boku Ukrajincov, píše BBC.

Vo vyhlásení sa uvádza, že cudzinci môžu podľa ukrajinskej legislatívy vstúpiť do jednotiek územnej obrany ukrajinskej armády, pričom vzniká samostatná divízia nazvaná „medzinárodná légia na územnú obranu Ukrajiny“.

Trussová podľa BBC reagovala na túto výzvu ukrajinského prezidenta. „Ukrajinci bojujú za slobodu a demokraciu nie len pre Ukrajinu, ale pre celú Európu,“ povedala britská ministerka zahraničných vecí.

